PFEI no presentará cargos a integrantes del chat de Telegram

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente no presentará cargos criminales ni acusará a los integrantes que formaron parte del chat de Telegram, informó hoy, lunes, el ente.

No obstante, los fiscales especiales Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz decidieron referir al

a Elias Sanchez Sifonte a la Oficina dcl Procurador General, ante la posible infracción de los Cánones 28 y 38 del Código de Etica de la Profesion de Abogados, por su intervención en un asunto gubernamental.

“Aún con toda la indignación que ha generado el contenido conocido del chat, ello no es suficiente para que se pueda procedes a presentar cargos penales. Se requieren elementos constitutivos de delito a la luz de las disposiciones del Código Penal. Con esa prueba no contamos”, expresaron ambos en declaraciones escritas.

De acuerdo a ambos, "la extensa y minuciosa investigación descargada fue al extremo de visualizar incluso, si ante la ausencia de prueba para configurar delitos procesables, existían bases legales para cualquier modalidad de tentativa. Esto tampoco ocurrió".

El comunicado enumera que desde un inicio, el expediente recibido del Departamento de Justicia identificó limitaciones investigativas que marcaron el curso de la investigación formal de los fiscales especiales.

Entre las limitaciones, la ausencia de declaraciones juradas "que involucraran en la comisión de delito a varias de las personas referidas".

"También, deficiencias en el análisis preliminar de la data de los celulares —a los cuales no se les hicieron análisis lógicos ni físicos, así como falta de instrucciones uniformes de parte de los

fiscales de Justicia a los agentes que intervinieron en el proceso".

La misiva también expone que la única prueba directa de conducta impropia sobre una persona fue la declaración del exsecretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, sobre la intervención de Sánchez Sifonte en un proceso de subasta gubernamental que no tuvo consecuencia alguna.

En tanto, sobre la conducta del exgobernador Ricardo Rosselló en el chat, los fiscales no encontraron evidencia de pérdida de fondos ni daño a la propiedad pública.

Finalmente, en su resolución, el Panel expresó que “somos conscientes del dolor que causó para muchas personas conocer parte de las conversaciones del chat y las ofensas contenidas en el mismo. Sin embargo, como hemos visto, no importa cuánto se ha escudriñado, el resultado del caso no varia. No hay prueba de la comisión de delito que conlleve la presentación de cargos

criminales, menos aun con el quantum requerido de más allá de duda razonable”.