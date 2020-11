Miguel Romero asegura que Natal quiere engañar a los residentes de San Juan

El senador Miguel Romero, quien está certificado preliminarmente por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como alcalde electo de San Juan, criticó los recursos legales presentados por Manuel Natal contra estas certificaciones y sobre el proceso de transición en el municipio.

Romero, quien cuenta actualmente una ventaja sobre Natal de unos 2,232 votos, acusó al candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de no tener como prioridad las necesidades de los residentes de San Juan. "Por sus conductas y expresiones en los pasados días, resulta evidente que el representante solo busca continuar la agenda de Carmen Yulín Cruz y utilizar a San Juan como plataforma ideológica en beneficio de sus intereses políticos. Es lamentable que trate de engañar así a todos los sanjuaneros y más aún, aquellos que le dieron su voto. El pueblo de manera democrática habló y emitió su voto; les toca a los tribunales dilucidar de una vez y por toda esta situación. Mi meta continuará siendo servirle a todos los sanjuaneros; la transición tiene que comenzar ya”, comentó Romero en declaraciones escritas.

El todavía senador, aseguró que la intención de Natal es de "entorpecer" el escrutinio general de la CEE, y "también privar a la ciudadanía de San Juan de poder conocer en qué condiciones se encuentra el Municipio que entregará la actual alcaldesa".

"Me resulta extraño que, siendo el representante Natal abogado, no sepa que el Código Municipal claramente establece que el trámite y recurso de Mandamus en caso de que la alcaldesa se niegue a cumplir con la ley, como en este caso, es un trámite solo entre el alcalde entrante electo y la alcaldesa saliente.

Esto no es un capricho, lo establece claramente la propia Ley en su artículo 2.001(a)(b)(o). Por tanto, el Sr. Natal sabe que su solicitud es contraria a derecho", agregó.

Sobre el segundo recurso que presentó el representante, donde cuestiona la certificación preliminar emitida por la CEE, Romero asegura que "no le asiste la razón".