Valeria Collazo se pone en cuarentena tras contacto con positivo a COVID

La periodista boricua Valeria Collazo, reveló esta noche que tuvo contacto con un caso positivo de COVID-19 y se mantiene "en cuarentena y atenta".

"Creo que tomamos todas las precauciones, pero uno igual se asusta".

Collazo dijo estar preocupada por las festividades de Acción de Gracias que vienen la próxima semana.

"No es el momento de fiestas familiares", escribió.

Me acaban de decir que tuve contacto con un caso positivo de COVID-19. Creo que tomamos todas las precauciones, pero uno igual se asusta. En cuarentena y atenta. Cuídense mucho, por favor. Me preocupa la semana que viene. No es el momento de fiestas familiares.

— Valeria Collazo (@ValeriaCollazoC) November 20, 2020