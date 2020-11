CEE comienza a fotocopiar listas mientras el escrutinio se mantiene paralizado

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, afirmó que acatar la sentencia de la jueza Rebecca De León Ríos, ordenando la producción de listas de electores de voto adelantado, tendría como resultado que el escrutinio general no pudiera concluirse antes del 2 de enero de 2021, cuando los funcionarios electos deben juramentar a sus cargos.

Rosado Colomer señaló que, aunque los comisionados electorales de los cinco partidos se encontraban reunidos para intentar llegar a un acuerdo que viabilizara la puesta en práctica de la orden judicial, la CEE no había descartado la posibilidad de apelar el dictamen de De León Ríos. De momento, el escrutinio se encuentra paralizado, mientras la CEE únicamente trabaja en actas de voto adelantado y ausente que no habían logrado cuadrarse.

Para el también juez, el proceso de sacar fotocopias de las listas con las firmas de electores que votaron por adelantado en precinto o a domicilio podría demorar de tres a cuatro días. Sin embargo, obtener el listado de electores que votaron adelantado por correo presenta complicaciones adicionales, porque en un momento durante el escrutinio de esos sufragios la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA), con el aval de los cinco partidos, decidió dejar de marcar en el sistema electrónico los nombres correspondientes a los sobres recibidos.

De acuerdo con el presidente de la CEE, los nombres de unos 12,000 de los 55,000 sobres de voto adelantado recibidos no fueron marcados, y conseguirlo presenta un problema de logística porque esos sobres fueron mezclados con aquellos correspondientes a electores cuyos nombres sí se marcaron electrónicamente.

“Uno tiene un módulo electrónico y ahí se marcaban como recibidas las papeletas (de voto por correo). Ese ejercicio se empezó a hacer, pero como era tan lento los comisionados decidieron unánimemente primero contar la papeleta y después, con la calma del proceso de escrutinio ir actualizando los datos. Esa entrada iba por 42,000 o 44,000, y hemos recibido casi 55,000 sobres. La lista final no las tienes. Cómo ellos van a resolver eso, no lo vas a tener de aquí al lunes”, anticipó Rosado Colomer.

“Ante esa imposibilidad, (Olvin Valentín, comisionado electoral del) Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) entiende que con una certificación él está satisfecho. Esa certificación la hacen sus gerentes de JAVA. Yo no la hago. Los 43,000 (entradas) han tomado casi mes y medio… Me dijo la nueva presidenta de JAVA (Rosa Vellón), que si ellos logran identificar todos los que no votaron en el día de hoy, podrían tener eso entrado entre lunes y martes porque piensan trabajar sábado y domingo hasta las 8:00 p.m. Esa es la expectativa. Tan pronto termine, tú la imprimes (la lista de electores que emitieron voto por correo)”, dijo Rosado Colomer.

El presidente opinó que el MVC solicitó la lista de electores a destiempo.

“Yo entiendo lo que quieren hacer. Por mí lo pueden hacer. Pero lo debieron haber hecho antes. Lo pudieron haber fotocopiado o agrupado antes. Si lo quieren hacer ahora el efecto es lo que estamos viendo”, subrayó Rosado Colomer.

“Si yo le doy cumplimiento a la sentencia tal cual está dictada, le garantizo que no vamos a terminar el 2 de enero. Es demasiado complejo esa búsqueda que se quiere hacer para confirmar que un elector que está en el colegio 1, precinto 1, unidad 1 esté también en (la lista de) cualquiera de las otras seis modalidades (de voto adelantado). No hay pareo (por precinto). Nunca se ha preparado así”, advirtió el letrado.

El escrutinio general, que comenzó y se llevó a cabo ayer por cerca de cinco horas hasta que se detuvo tras emitirse por escrito la orden de la jueza De León Ríos, no podrá reanudarse hasta que la CEE cumpla con la entrega de las listas o que los comisionados alcancen un acuerdo unánime para proceder.

“El problema que tenemos es cómo yo abro ese maletín y le doy al funcionario esas listas que corresponden. Yo no sé, y para eso no tengo respuesta. Los comisionados tampoco saben y por eso están reunidos evaluando cómo es que pueden hacer un proceso conjunto, que se lo presenten a la juez y todos estén conformes con ello”, expresó el presidente de la CEE, descartando que, bajo el panorama actual, pudiera reanudarse el escrutinio antes del próximo lunes.

Rosado Colomer señaló que, a su entender, la jueza De León Ríos fue inducida a error por las partes que promovían la entrega de las listas.

Conferencia de prensa del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer Publicado por Metro Puerto Rico en Jueves, 19 de noviembre de 2020

“Yo creo que fue inducida a error. Aquí se está mezclando el proceso de añadido a mano con el proceso de los maletines”, indicó Rosado Colomer, quien rechazó que la CEE hubiera incurrido en desacato al dar paso al escrutinio general luego de que la jueza emitiera su sentencia oralmente el pasado martes, pero previo a que se divulgara la orden por escrito.

“La interpretación de lo que se dijo verbal era que había que dar las listas pero no con la apertura del maletín para contrastarlo con lo que había en el maletín. Eso fue lo que entendieron los abogados. Pero cuando baja la sentencia como a las 5:35 p.m. ya no hay duda. La sentencia habla de abrir el maletín durante el escrutinio general”, precisó el presidente.

Ante una moción presentada ayer por el MVC, De León Ríos pautó una vista para el próximo lunes en la que el presidente de la CEE deberá mostrar causa de por qué no debe encontrarse al organismo en desacato.

