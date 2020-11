Presidente de la CEE no llega a conclusiones sobre motín en escrutinio

Ante la trifulca suscitada ayer luego de que el director de escrutinio, Ferdinand Ocasio, ordenara la paralización del proceso, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, evitó adjudicar responsabilidades, aunque sí señaló al comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, por la “imprudencia” de tomar el micrófono para emitir un mensaje de corte político que desató la confrontación.

El presidente también tuvo fuertes palabras para algunos funcionarios del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), de quienes dijo lo llegaron a “manotear” durante el escrutinio general y, en términos más generales, le faltaron el respeto a su figura.

“Yo estoy revisando varios ángulos. Tengo que decir que también tenemos que aprender a dar de lo que pedimos. La reyerta de ayer en parte tiene que ver con que no estamos dando lo que estamos pidiendo. A mí me faltaron el respeto una y otra vez ayer a la 1:15 p.m. cuando yo pregunté quién había dado la instrucción de paralizar la entrega de maletines. Nadie me ha pedido excusas (aunque) no ha tenido consecuencias. (Fueron funcionarios del) Movimiento Victoria Ciudadana. No fue el comisionado (Olvin Valentín). Pero me faltaron el respeto, me manotearon”, dijo Rosado Colomer, al señalar que ningún comisionado ha tomado acción sobre sus funcionarios de mesa.

De momento, Rosado Colomer no quiso pasar juicio sobre la responsabilidad de Ocasio al ceder el micrófono a Sánchez, quien procedió a instar a los funcionarios del PNP a permanecer en las mesas hasta que “se cuente el último voto”, tras lo cual ocurrieron los empujones entre los empleados de los partidos.

“Sé que tengo que ver video, no tengo audio y tengo que mirar todo para ver (qué ocurrió). Tengo que ver si fue folclor político o si realmente hubo un exceso y falta de liderato que haya que corregir. Pero la sanción más drástica de remoción (se tomará) cuando haya tenido acceso y vea los videos”, dijo Rosado Colomer sobre Ocasio.

En términos de las acciones de Sánchez, fue “definitivamente un acto de imprudencia. Coger el micrófono sin autorización definitivamente es un acto de imprudencia. Ellos tienen supervisores que pueden llevar la instrucción. Hay una versión que me han dado pero no he tenido la oportunidad de entrevistar el director de escrutinio”, añadió el juez.

Cambios a la cabeza del escrutinio

Ocasio, precisamente, fue separado temporeramente de sus funciones como director de escrutinio debido a que estuvo en contacto con un empleado de la CEE que arrojó positivo a Covid-19. El abogado, de quienes Valentín y Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), han solicitado el despido, se mantendrá en cuarentena por 14 días, precisó Rosado Colomer.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, fue asignada a dirigir interinamente el escrutinio, sostuvo Rosado Colomer.

Asimismo, indicó que aunque el director de escrutinio debe ser ratificado por todos los comisionados electorales, una vez en su puesto se convierte en una figura de libre remoción por parte de la presidencia, por lo que los reclamos de los comisionados del PIP y el MVC no tienen peso legal.