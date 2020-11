Piden que la UPR no requiera College Board para nuevo ingreso en 2021

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) hizo un llamado hoy a madres, padres, estudiantes y maestros, a ejercer presión sobre la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que decidan no requerir el examen de Collage Board como criterio de admisión a sus recintos el próximo año.

“En medio de una pandemia, donde 71 de los 78 municipios de la isla sobrepasan el 10% de positividad a COVID-19, la Universidad de Puerto Rico ha mantenido el requerimiento de que los estudiantes de las escuelas públicas del país tomen las pruebas estandarizadas de admisión universitaria PAA como uno de los requisitos de admisión. Esto es un grave error que debe ser reevaluado”, señaló Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.

"Nos encontramos en circunstancias atípicas, donde la salud de la gente está en riesgo, al casi alcanzar el nivel rojo de alerta por contagios de COVID-19 y el exponer innecesariamente al personal docente y al estudiantado a ir de manera presencial a tomar una prueba estandarizada de admisión universitaria no debe ser la prioridad", añadió.

La FMPR aseguró en declaraciones escritas que la mayoría de las universidades privadas en el país han optado por eliminar la PAA, como requisito de admisión para el año académico 2021-22. La misma decisión tomaron universidades Ivy League, como Yale y Harvard.

"El Departamento de Educación publica un memorando con la logística que pretende implementar para la administración de dicha prueba de los días 1 al 4 de diciembre. Sin embargo, hablamos de una agencia que no ha podido garantizar la salud, ni seguridad del personal actual que labora en las escuelas. Uno de los gremios que representa a personal no docente tiene una demanda contra la agencia en el Tribunal, ante la violación de protocolos de COVID. Múltiples escuelas y oficinas regionales han sido cerradas las pasadas semanas, por casos de contagio. En fin, no han podido garantizar medidas de salud, ni seguridad", aseguró la portavoz federada.

"Bajo un ambiente de tanta tensión, es evidente que los resultados que obtendrán nuestros estudiantes no serán los mejores. Las condiciones de estudio han sido dispares y desiguales en estos pasados 8 meses. Hay estudiantes que no han recibido hoy en día las computadoras del Departamento de Educación para poderse conectar a sus cursos en línea y la interacción que han tenido con sus maestros ha sido mínima ante la negligencia de la agencia. Las desigualdades sociales y de recursos económicos han afectado la accesibilidad a la educación de los más vulnerables, dejándolos una vez más en desventaja", explicó.

El grupo exigió que la Junta de Gobierno y el Presidente de la UPR se expresen al respecto "y eximan a nuestros estudiantes de tomar las mismas como requisito para su admisión".

Te recomendamos: