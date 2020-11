Comisionado electoral del PPD denuncia irregularidades en el voto adelantado

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz, indicó hoy que la colectividad realizará una pesquisa en torno a supuestas irregularidades en el voto ejercido por adelantado.

Durante una conferencia de prensa, Cruz aseguró que funcionarios del PPD han identificado anomalías en el proceso electoral, por lo que activarán a un grupo de abogados de la colectividad para investigar denuncias de irregularidades.

Cruz, a su vez, comentó que ayer, a inicios del escrutinio general, que en 17 colegios del precinto 1 de San Juan, identificaron nueve casos en donde se permitió votar a electores a pesar de que estaban en listas de exclusión tras haber ejercido el sufragio por medio de alguna modalidad de voto adelantado.

"En esos 17 colegios encontramos nueve casos, más de la mitad, de un caso por colegio donde había una lista de exclusión para que a ese elector no se le permitiera votar porque se le había aprobado un voto adelantado…Ya tengo nueve casos acumulados en los primeros 17 colegios, donde esos electores a pesar de estar en una lista de exclusión, se les permitió votar. Eso nunca debió haber ocurrido", señaló. Cruz explicó que la lista de exclusión tiene la función de indicarle a los funcionarios de colegio —el día de la elección general— los electores que ya ejercieron su voto mediante la modalidad adelantada o ausente.

En estos casos particulares, Cruz indicó que desconoce bajo qué modalidad de voto adelantado estos electores ejercieron su sufragio.

Cruz, además, opinó que la auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG)—a petición del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer— no investigará irregularidades en el proceso eleccionario y que podría limitarse a examinar los gastos incurridos por el organismo electoral.

"La CEE tiene que investigar porque esto tiene que tener una consecuencia. De nada me vale que la OIG me diga que si las papeletas las pudimos haber conseguido mas baratas. ¿Para qué? Lo que originó la solicitud del [entonces] comisionado [Nicolás] Gautier eran todas estas irregularidades", dijo Cruz.

Sin embargo, Cruz descartó, al menos por el momento, que estas irregularidades invaliden el proceso electoral.

"No estoy diciendo que estos nueve electores hicieron algo mal, pero tampoco puedo decir que no lo hicieron. Les puedo decir que no podían votar ahí. Debió ser parte del grupo de añadidos a mano porque estaban excluidos", añadió.

Cruz mencionó que los abogados del PPD tomarán testimonios y declaraciones juradas para sustentar las denuncias de irregularidades en el proceso eleccionario. Expuso, además, otras supuestas irregularidades como solicitudes pre-impresas a nombre de un elector que nunca solicitó el voto adelantado en la modalidad por correo y solicitudes aprobadas de voto adelantado sometidas fuera de término. Cruz también identificó anomalías como solicitudes con direcciones distintas a la dirección que tenía el elector en el registro electoral y que, a pesar de este desfase, fueron avaladas en la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVAA).

El comisionado electoral del PPD también comentó que sobre con papeletas pudieron haber sido enviados a casas abandonados o residencias con 10 a 15 electores.

"El [PPD] va a rendir su informe y esto va a tener consecuencias y lo vamos a llevar a todas las autoridades y eso incluye a las autoridades federales", sentenció Cruz.

