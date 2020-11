Algunos turistas ignoran pedidos para usar mascarillas dentro de negocios

Uno de los problemas que confrontan los dueños y administradores de empresas enfocados en el turismo son los turistas que ignoran los pedidos que se le hacen para usar mascarillas y prevenir así el contagio con el Covid-19, dijo este martes en entrevista radial la diseñadora y empresaria en el Viejo San Juan, Diana Font.

“El turismo del Viejo San Juan es básicamente de barcos. No hay barcos. Porque todavía no le han dado el permiso para que reanuden” los viajes, manifestó Font en entrevista en Pegaos en la Mañana en Radio Isla con Julio Rivera Saniel.

Carmen Yulín ordena cierre de calles aledañas a la Placita de Santurce en las noches y multará por no usar mascarilla Después de las 10:00pm habrá multas a las personas que estén en la calle

“El turismo que estamos recibiendo es un turismo mínimo, bastante diferente yo diría, con menos poder adquisito que el de los barcos”, añadió la empresaria.

“Es un turismo, yo diría, como los pasajes están tan baratos, de hecho que nunca habíamos tenido antes. Es un turismo que es bastante indisciplinado. Me imagino que es de la gente que todavía piensan que esto es una falsedad, la pandemia. Muchos de ellos no usan mascarilla. Y entonces es muy difícil decirle ‘Mira, te tienes que poner la mascarilla’, porque no hacen caso”, explicó Font.

“Está viniendo muy poca gente al Viejo San Juan” lamentó la diseñadora, quien indicó que hacen muy poco negocio.

Te recomendamos: