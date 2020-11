Solicitan que se discuta la violencia de género en Vistas de Transición

La organización Proyecto Matria exigió hoy al gobernador electo, Pedro Pierluisi, a que se discuta las problemáticas de violencia de género y feminicidios en las Vistas de Transición ante el alza en estos crímenes en las pasadas semanas.

“44 mujeres han sido asesinadas en 46 semanas. Las últimas tres en los pasados cinco días. La violencia hacia las mujeres se alimenta de las desigualdades y en Puerto Rico el Gobierno actual carece de un compromiso real con la equidad. Exhortamos al gobernador electo, Pedro Pierluisi, a incluir este tema durante las vistas de transición entendiendo que para decretar el Estado de Emergencia con el cual se comprometió tiene que saber al detalle lo que ya se dijo e hizo sobre este tema pero también lo que jamás se llevó a cabo o se hizo de manera deficiente", indicó Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria frente al alza en feminicidios experimentada esta semana.

"También será importante que tenga los elementos para analizar las inversiones que su Gobierno deberá asignar al abordar este terrible problema”, añadió.

La organización destacó que han sido consistentes en su reclamo de que el Gobierno desarrolle planes de acción centrados en adelantar la equidad hacia las mujeres como objetivo principal.

“Todos los estudios sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los de la Organización Mundial de la Salud, señalan la equidad como el mejor antídoto a la violencia de género. Y la equidad no es una cosa abstracta. Requiere educación, inversión gubernamental en campañas, estrategias de desarrollo económico con perspectiva de género y verdadero acceso a servicios de salud, vivienda y alimentación. No solo para las mujeres, para el país”, dijo Pagán mediante declaraciones escritas.

Agregó que para hacer ese trabajo de manera inmediata y efectiva, el próximo gobernante y su equipo de trabajo deben requerir rendición de cuentas al Gobierno saliente, pero además, mirar el trabajo de todas las agencias desde una perspectiva de equidad.

Según la directora ejecutiva de Matria, la Orden Ejecutiva firmada por la Gobernadora Wanda Vázquez Garced el mes pasado se quedó corta y fue tardía.

“Lo que vimos con la actual Gobernadora y hemos visto por décadas en Puerto Rico, es una serie de esfuerzos que se quedan cortos porque los dirigentes que hemos tenido no han sido capaces de entender que tienen que hacer cambios profundos a todos los niveles. Tampoco le han dado prioridad al tema. Prevenir la violencia hacia las mujeres no es tarea de una sola agencia y tampoco es exclusivamente un asunto de seguridad. Requiere una transformación en el pensamiento de quienes gobiernan, hacer análisis sobre el rol que le tocaría jugar a todas las agencias, desarrollar políticas públicas claras y luego tener el valor de implementarlas y ser capaces de sentarse a trabajar planes nacionales con las organizaciones que realmente son expertas en el tema. No entendemos por qué se sigue improvisando cuando hay modelos de base científica que dan soluciones a esto. La única explicación que podemos dar, con honestidad, es que las funcionarias y funcionarios electos hasta el presente piensan y toman decisiones como las personas que luego asesinan a las mujeres. Eso ya tiene que transformarse para el bienestar de todas y todos”, dijo la abogada.

A una semana del Día Internacional de No Más Violencia hacia las Mujeres, la organización hizo hincapié en que han sido las organizaciones de mujeres y las comunidades las que han cargado con el peso de la prevención, la intervención y la acción en casos de violencia de género.

“No estamos peor porque hay compañeras en decenas de organizaciones y colectivos dando lo mejor de sí para educar, apoyar, acompañar y dar servicios a las mujeres que los necesitan. Las estrategias de prevención que usamos dan resultados, pero no tenemos el alcance que tendría el Gobierno si asumiera su responsabilidad. Al final pareciera que las organizaciones hacen su trabajo y tienen éxito a pesar del Gobierno y no gracias a él. Como parte de nuestros esfuerzos todos los días nos encontramos con comunidades ávidas de entender el problema, de transformar sus creencias para proteger las vidas de las mujeres y de aportar trabajo de prevención. Sin embargo, las agencias no están en esa misma sintonía y pareciera que ni siquiera entienden la urgencia de este trabajo. Nuestras mujeres que sobreviven, lo hacen porque hay gente en la sociedad civil que saca la cara por ellas y hace lo que no ha hecho el Gobierno”, comentó.

