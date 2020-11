Ramón Luis Rivera Cruz al secretario de Vivienda: "¿Dónde está el éxito?"

El secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, justificó hoy, martes, el desempeño de la agencia durante el proceso de reconstrucción del país y lo atajó a que muchos de sus programas comenzaron en febrero y con que la pandemia del COVID-19 ha trastocado la manera que se trabaja en Puerto Rico.

El presidente del comité de transición de la administración de Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz, increpó a Fernández Trinchet durante la vista y le cuestionó que dónde estaba el éxito de la agencia.

En específico, le increpó sobre el programa de recuperación R3, que refleja unos 231 hogares reconstruidos de unas 25 mil a 30 mil unidades que se podrían hacer en Puerto Rico.

Asimismo, de acuerdo a Rivera Cruz, el programa de pequeños negocios cuenta con 273 solicitudes y de estas, solo 137 casos se han desembolsado.

"En febrero nada de eso existía, así que, con dos meses de pandemia, con terremotos… Esto no es una aseveración que hago yo, es una aseveración que el mismo monitor federal ha reconocido como el avance", contestó el titular de Vivienda.

"¿Hay trabajo por recorrer? Por supuesto que hay trabajo por recorrer, pero yo creo todo estamos claros en cómo la pandemia ha trastocado completamente la forma en que trabaja en Puerto Rico", continuó.

Rivera Cruz insistió en la pregunta luego de la contestación y utilizó el ejemplo de su gestión como alcalde de Bayamón, municipio que se encuentra dentro de la lista de los ayuntamientos con más contagios de COVID-19 en Puerto Rico, pero que todavía se desempeña de manera razonable, según él.

"Estos programas comenzaron en febrero de este año. De febrero para acá no había una casa construida. Asistencia al comprador, no existía. Agricultura, no existía. El programa de créditos contributivos en la estructura que se está fomentando de manera histórica, tampoco existía", contestó.

"Tener ocho meses de progreso en el trabajo monumental que ha tenido el grupo CDBG-DR con estas restricciones que hemos tenido, yo lo tildaría totalmente de éxito", añadió.

