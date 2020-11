Maestros dispuestos a trabajar 3 horas adicionales pero con mayor paga

Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, ve de manera positiva una posible extensión del horario escolar, tal y como está evaluando el gobernador electo, Pedro Pierluisi.

Según la líder de la organización principal que agrupa al magisterio, esta idea es algo que se ha trabajado en el pasado y podría ayudar en la educación de nuestros estudiantes.

“Es posible, se ha trabajado en diferentes proyectos, hace tiempo que no se trabaja. Me parece una buena oportunidad para atender lo que es el rezago y para tener retención de los estudiantes, y nuestros maestros si es con paga adicional, y todas esas medidas, y de forma voluntaria pues ahí ellos pudieran estar trabajando”, comentó la educadora en entrevista con Jay Fonseca.

“Estos son proyectos especiales con propuestas federales, y son un horario extendido y lo que se hace es una convocatoria para que los estudiantes que los padres así lo deseen puedan recibir un servicio”, agregó.

Te recomendamos:

Sobre el tema del regreso a clases de manera presencial, Aponte comentó que se deben tomar medidas más fuertes para controlar los contagios del coronavirus COVID-19, para así comenzar hablar de pasara la próxima fase.

“Hay que seguir trabajando el análisis de cuando se van a poder reabrir las escuelas, no obstante, con los números que tenemos al día de hoy quizás no nos podemos mover a la próxima fase porque todavía no estamos preparados, hay mucho por hacer aún y hay que tener un balance entre la salud y la educación”, indicó. Lo que yo estoy viendo es que se tienen que tomar medidas más rigurosas para detener el incremento en los números y se pueda dar la próxima fase, que es combinar a distancia con presencial”, comentó.