Comisionado PPD: “Si la evidencia está llegando, no puede quedar impune”

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, aseguró que esquemas de fraude como el que la colectividad denunció en Luquillo, donde electores fallecidos o residentes fuera de Puerto Rico solicitaron voto adelantado por correo, se repiten alrededor de todo el país.

En ese sentido, se distanció de la postura de su predecesor, Nicolás Gautier, quien insistía que, si bien el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades en distintas etapas, no existía la evidencia para identificar esquemas de fraude.

“Antes de yo llegar a esta posición yo me encontraba en algunos lugares, en distintas esferas del partido, precisamente recopilando esta información, no a iniciativa mía, (sino de) compañeros alcaldes, legisladores que traían información y querían que se investigara. Yo estaba participando de una reunión el viernes pasado sobre esos temas cuando ocurrió la renuncia del licenciado Nicolás Gautier. Yo creo que el licenciado Nicolás Gautier es una persona bien experimentada que conoce muy bien el andamiaje de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Yo creo que él estaba mas enfocado en que este proceso pudiera concluir y yo creo en lo mismo, a esto hay que darle finalidad. Lo que si creo es que, si la evidencia está llegando, no puede quedar impune”, subrayó Cruz en entrevista con Metro.

Las potenciales ilegalidades aludidas por el comisionado habrían ocurrido en el proceso de voto adelantado por correo, una modalidad que previamente no existía en el sistema electoral del país. Hasta estas elecciones, únicamente los electores elegibles al voto ausente podían ejercer su derecho a través del servicio postal.

“Antes de las elecciones del 3 (de noviembre), la fiscalía federal había empezado a citar a los funcionarios de Fajardo. Ese es el que está en entredicho. Nosotros creíamos que esa denuncia sería una advertencia para evitar que esto ocurriera. Desde que yo estoy aquí yo te puedo garantizar que esta versión (de fraude) yo la he escuchado básicamente en toda la isla”, sostuvo Cruz.

En el caso de Luquillo, el alcalde Jesús Márquez y el senador Aníbal José Torres denunciaron que tanto la tía fallecida del comisionado local del Partido Nuevo Progresista (PNP) como una hermana de este que reside y vota en los Estados Unidos habían solicitado el voto adelantado por correo.

A nivel isla, más de 57,000 electores solicitaron el voto adelantado por correo, como parte del universo de 227,000 solicitudes de algún mecanismo de voto adelantado o ausente.

Sin embargo, Cruz aseguró que conoce de muchos electores que acudieron a votar en un colegio regular el pasado 3 de noviembre, pero tras hacer la fila se les indicaba que aparecían en la lista de excluidos, debido a que presuntamente habían solicitado el voto adelantado por correo.

“Si yo sé que eso está existiendo, por qué no lo quiero investigar”, dijo el comisionado electoral.

Cruz, sin embargo, no precisó cuántos incidentes irregulares han sido reportados a la estructura del PPD. La semana pasada, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, cuya colectividad también recopila información sobre presuntas ilegalidades, habló de alrededor de 1,800 denuncias.

Cruz, quien ya había sido comisionado electoral de la Pava entre 2004 y 2008, advirtió que los cambios al Código Electoral han eliminado las estructuras de balance partidista que prevalecían en prácticamente todas las oficinas y divisiones de la CEE.

“No había áreas donde un partido estaba por encima del otro. Fuera de la presidencia, lo demás todo era organizado en consenso… Todos colaboraban para que el trabajo final de la CEE produjera un resultado donde la gente pudiera confiar. En 2004 fuimos al tribunal en el llamado caso de los ‘pivazos’ a discutir un asunto legal. Pero nadie podía cuestionar que eso era el resultado de la elección. Hoy hay cuestionamientos sobre el resultado porque está cuestionado el manejo de las papeletas”, dijo Cruz.

“Aquí está cuestionado el voto (bajo la jurisdicción) de JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado). ¿Cuál es la única persona que ya no está en su puesto, desde que empezamos el 3 de noviembre? Quien dirigía esa oficina, nombrada exclusamente por el PNP. Eso no hubiese ocurrido. Esa es la diferencia entre la comisión donde yo trabajé y esta comisión”, añadió el comisionado del PPD.