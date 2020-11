Biden anuncia nombramientos incluyendo la figura que atenderá asuntos de Puerto Rico

WASHINGTON (AP) — El presidente electo Joe Biden anunció hoy una serie de nombramientos para importantes cargos en la Casa Blanca, designando a altos funcionarios de su campaña y a algunos de sus colaboradores más cercanos para cubrir un diverso equipo.

El demócrata confirmó a su exjefa de campaña Jen O’Malley Dillon como vicejefa de despacho, mientras que el copresidente de la campaña, el representante demócrata Cedric Richmond, y el asesor Steve Richetti tendrán cargos importantes en la nueva administración. Richmond dejará su banca legislativa en Luisiana para ocupar su nuevo cargo.

Julie Chávez Rodríguez, que tenía un importante puesto en la campaña, será la directora de la Oficina de la Casa Blanca para Asuntos Intergubernamentales. Esta es la oficina en la Casa Blanca que atiende los asuntos relacionados a Puerto Rico. Chávez Rodríguez es de California, tiene 41 años, y trabajó en la Casa Blanca bajo la administración de Barack Obama cuando estuvo en los esfuerzos del deshielo entre Estados Unidos y Cuba.

Best news!!! @JulieR2019 will be the Director of the White House Office of Intergovernmental Affairs!! ♥️ #MyHeartIsHappy #LaJefa @Transition46 @JoeBiden @KamalaHarris pic.twitter.com/ct7OXd02mv

— Tatiana Matta (@TatianaMattaUS) November 17, 2020