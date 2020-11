Trump tras anuncio de vacuna de Moderna contra covid: "Todo ha ocurrido bajo mi mando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "grandes descubrimientos" los avances en las vacunas contra el coronavirus desarrollados por Pfizer y Moderna y ha lanzado un mensaje a los "historiadores": "Todo ha ocurrido bajo mi mando".

"Se acaba de anunciar otra vacuna", ha publicado Trump en Twitter, poco después de que la compañía Moderna informase de que su producto había demostrado una eficacia del 94,5 por ciento en los primeros análisis. Pfizer ya había adelantado la semana pasada que su vacuna tenía una eficacia del 90 por ciento.

"Para los grandes 'historiadores', por favor, recuerden que estos grandes descubrimientos, que acabaran con la plaga china, todos han ocurrido bajo mi mando", ha añadido el mandatario, en un intento por reivindicar su gestión como clave para la contención de la pandemia.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!

El presidente electo, Joe Biden, que precisamente no ha escatimado críticas durante estos últimos meses contra la gestión de Trump, ve en la segunda vacuna otro motivo de esperanza, pero ha advertido de que "quedan meses" hasta que se pueda llegar a la inmunización de la población.

Por este motivo, Biden subrayó que "los estadounidenses tienen que seguir manteniendo la distancia social y llevando mascarilla para controlar el virus", un mensaje de cautela similar al que ya trasladó públicamente tras las informaciones sobre la vacuna de Pfizer.

Once again, I congratulate the brilliant women and men who produced this breakthrough and have brought us one step closer to beating this virus. I am also thankful for the frontline workers who are still confronting the virus around the clock.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020