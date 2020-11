Director de escrutinio de la CEE defiende su rol como contratista gubernamental

Aunque la firma del director de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ferdinand Ocasio, mantiene siete contratos gubernamentales vigentes, aseguró que dicho trabajo no conflige con su labor, a título personal, con el conteo de votos de las elecciones generales.

Entre los contratos gubernamentales, la empresa Ocasio Law Firm cuenta con dos pactos con el Departamento de Hacienda, uno con la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, uno con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, uno con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, uno con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y uno con la presidencia del Senado.

El acuerdo de Ocasio con la CEE, que según se desprende del registro de contratos del Contralor asciende a $7,000, cobró vigencia el 2 de este mes y se extiende hasta el 20 de diciembre.

“Todo contrato gubernamental requiere que factures por hora trabajada. Las distintas agencias están notificadas de que yo estoy aquí, así que por estos meses yo no puedo facturar. Sí te puedo decir que de mi oficina los servicios no los doy yo solamente. En el Senado sí, pero en las agencias como Hacienda tengo otros recursos brindando servicios. Yo no puedo facturar los días que estoy aquí”, dijo Ocasio.

El abogado reconoció que trabajó directamente con la elaboración del polémico Código Electoral, cuyo autor fue precisamente el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz. Incluso, mencionó que dicha intervención fue uno de los motivos para que el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, lo nominara para liderar el escrutinio general.

“Eso es un asunto que conocían los comisionados cuando evaluaron mi nombramiento. De hecho, parte de la discusión que se dio en el momento que el presidente trajo mi nombramiento a discusión de la comisión era que yo había trabajado en la elaboración del Código Electoral y de la resolución conjunta que se trabajó para las primarias. Fui parte del equipo de asesores del Senado que trabajó en la redacción de esa legislación”, sostuvo Ocasio a preguntas de la prensa.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, sin embargo, no recordó que la participación de Ocasio al momento de su nombramiento como director de escrutinio fuera tema de discusión.

“Él fue escogido unánimemente. Aquí me consta que hubo varias personas a las que se le hicieron acercamientos, con vasta experiencia, que hubiese preferido, entre ellos (el expresidente de la CEE) César Vázquez, a quien yo respeto muchísimo. Llegó un momento en que aparentemente no había más nadie que estuviese disponible. Se presenta está persona, hubo una reunión, se presentó una información. Pero en el momento en que escogió la persona, (se discutió que) había sido comisionado alterno (del PNP) bajo Henry Neumann y unánimemente se decidió a favor de él. Del Código Electoral yo no (sabía que había participado en su redacción). Yo no recuerdo eso del Código Electoral. Fue una propuesta del presidente que fuera esta persona”, dijo Aponte.