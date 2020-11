Congresista Don Young revela estuvo hospitalizado por COVID-19

El representante por Alaska Don Young, aliado de los estadistas en Puerto Rico, reveló el lunes que se estaba "sintiendo mejor y en camino de la recuperación" después de que le diagnosticaran el coronavirus la semana pasada y estuviese hospitalizado.

"Ha habido mucha especulación en los medios de comunicación sobre mi condición actual, y quiero que los habitantes de Alaska sepan que su congresista está vivo, que se siente mejor y en el camino hacia la recuperación", dijo Young, el miembro más antiguo de la Cámara, en un tuit el lunes.

Young explicó que estuvo hospitalizado durante el fin de semana y desde entonces fue dado de alta, y agregó que continuó trabajando desde su casa en Alaska.

“Francamente, no me había sentido tan enfermo en mucho tiempo, y estoy agradecido con todos los que me han mantenido en sus pensamientos y oraciones”, agregó. "Desafortunadamente, mucho de lo que pueden haber escuchado sobre mi condición se basó en especulaciones en los medios de comunicación que no respetaron mi privacidad", alegó.

Young alentó a los electores a evitar las multitudes, practicar el distanciamiento social y usar mascarillas.

