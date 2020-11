"Charlie" Delgado ahora no sabe si perdió o ganó las elecciones

Charlie Delgado Altieri, quien fue el candiato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), dice ahora que fue un error haberle concedido la victoria a su homólogo del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.

Más aún, Delgado Altieri entiende que las "miles de irregularidades" que dice que el PPD investiga ahora mismo pudiese culminar con una acción legal "a nivel estatal o federal" pues "esas irregularidades se van convirtiendo en fraude".

"En ese momento, dos días después de las elecciones, había una tendencia que, aunque no estaba clara, pues el país necesita estabilidad y uno está aquí para darle al país paz y seguridad, no darle una victoria", dijo el candidato a la Gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) en entrevista con el periodista Rubén Sánchez en WKAQ580 AM.

"Son miles y miles de irregularidades, que pudiesen indicar que hubo intención de fraude. Si lo podemos demostrar o no, pues estamos en ese proceso. Estamos yendo por toda la isla, a los diferentes precintos y tomando las declaraciones juradas que tengamos que tomar", manifestó.

Te recomendamos:

"Al sol de hoy yo no sé si perdí o gané las elecciones. Ante tanta irregularidad lo menos que podemos hacer es investigar levantar suficiente evidencia para un caso", aseguró.

Delgado Altieri apuntó a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) como una cantera de irregularidades y que "pudiese aquí haber fraude".

"Con el salpafuera que hay en este momento, yo no se si perdí las elecciones o no. Estamos concentrados en evidenciar las irregularidades y lo vamos a hacer metódicamente q nosotros entendemos que están ocurriendo en JAVAA. Irregularidades desde el momento en que se empezó a validar a las personas que votaban por correo. Dentro del Partido Popular estamos tratando de levantar la evidencia para acudir, primero a la CEE, a que diluciden, porque podría ser fraude. Estaremos también yendo a unos recursos de tribunales, ya sea en el país o, incluso, federales [SIC]", aseveró.

El pasado viernes, el comisionado electoral del PPD, Nicolas Gautier, renunció a su posición de manera inmediata, siendo sustituido por Gerardo "Toñito" Cruz. Según supo Metro Puerto Rico, la salida de Gautier se debe a que le estaban solicitando desde el partido que denunciara fraude dentro de la elección, algo que este se rechazaba a realizar sin contar con prueba.

Escucha las declaraciones de Delgado aquí: