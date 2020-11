CEE podría publicar hoy primeros resultados del escrutinio general

El director de escrutinio general, Ferdinand Ocasio, no pudo garantizar cuándo comenzará ese proceso con la revisión de actas de los 110 precintos, aunque se mostró esperanzado de que sea en algún momento de mañana.

“En el día de hoy estamos continuando el cuadre de actas de papeletas que se contaron la semana pasada. Además, de las actas que quedaron sin trabajar de la noche del evento, porque quedaron descuadradas también. Ya nos han entregado actas cuadradas de 43 de los precintos. En mesa queda trabajo de los precintos restantes. Los funcionarios ahora mismo están en la revisión de sobres que contienen las actas”, dijo Ocasio en un encuentro con la prensa.

“Aquí las únicas actas que se están trabajando corresponden al conteo de votos que se hizo de voto adelantado”, aclaró el abogado.

Te recomendamos:

Ocasio señaló que, una vez se logren los cuadres en el que trabajan los funcionarios electorales ubicados en unas 60 mesas en el coliseo Roberto Clemente, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) podría estar divulgando en su portal los resultados correspondientes.

“Las actas que ya estén listas para hoy se van a subir para conteo hoy en la página de la CEE. La instrucción que nos dieron los comisionados es que depuremos todos los precintos que ya puedan estar listos para elevarse sus resultados, de manera que empecemos hoy. Circunscrito a las 46,000 papeletas y las actas de precintos que no cuadraron en la noche del evento que estén listas”, dijo Ocasio, en referencia a las papeletas de voto adelantado y ausente que se consolidaron en 125 maletines y se contaron entre martes y jueves de la pasada semana.

Ocasio no pudo ofrecer un estimado de cuántos votos se reflejarían inicialmente en el sistema de la CEE, toda vez que algunas de las actas correspondientes a las 46,000 papeletas no han podido cuadrarse satisfactoriamente.

“Eso va a depender del precinto. Como recordarán, había unos precintos que nunca se contaron y estaban dentro de esas 46,000 papeletas, como el precinto 103 al 110, que fueron los que más volumen de papeletas generados. Mayagüez también tenía un maletín que no se había contado y generó mucho volumen de papeletas. Hay precintos que realmente no tenían volumen significativo de papeletas. Por ejemplo, en San Juan el volumen no era mucho. Pero eso no significa que no haya algún volumen de San Juan sin reportar, porque de la noche del evento quedaron actas de San Juan que no habían sido reportadas”, dijo Ocasio.

Con relación al voto añadido a mano, tanto en unidades regulares como en hospitales y cárceles, Ocasio precisó que hoy únicamente se trabajaba en la depuración de sobres para definir cuáles electores tenían derecho al sufragio y cuáles no. Las papeletas de aquellos que podían votar serán adjudicadas durante el escrutinio, que se trabaja en orden numérico por precinto.

Más de 13,000 electores votaron mediante este mecanismo el pasado 3 de noviembre.

Al momento, detalló Ocasio, se organizan los sobres de voto añadido a mano.

“Cuando tengan todos los precintos separados se hace una unidad de añadido a mano para cada precinto y ahí se cuentan todos esos votos”, dijo el director de escrutinio, sin precisar cuándo podría terminar esa depuración.

“Estimamos que (el escrutinio general) empezaría mañana”, fue la respuesta de Ocasio al preguntársele para cuándo proyecta que comenzara ese proceso, que dependerá del cierre de actas.