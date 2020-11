Director cita a maestra que se hizo viral por desahogo

Frances Sánchez, la maestra del Departamento de Educación (DE) que se hizo viral por utilizar las redes sociales como un espacio de desahogo, fue citada por su director de escuela.

En entrevista con Radio Isla 1320am, Sánchez confirmó la información y explicó alguna de las razones por la que se expresó triste sobre el interés de sus estudiantes, pero también de los padres de estos.

“Yo convoque una reunión para hablar con los padres. De 78 a 81 estudiantes solo 10 padres participaron de la reunión", comentó la educadora.

“Yo convoque una reunión para hablar con los padres. De 78 a 81 estudiantes solo 10 padres participaron de la reunión” dice Sánchez sobre el desinterés de muchos padres y madres @radioislatv — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) November 12, 2020

Sin embargo, Sánchez reconoció contar con padres y estudiantes responsables, asegurando que no son la mayoría.

“Yo tengo estudiantes y padres muy responsables. Yo estoy clara que no son todos, pero son la mayoría”, indicó agregando otros ejemplos como “estudiantes que se conectan, pero no quieren prender las cámaras. O cuando los llamas para participar no están”.

“Yo tengo estudiantes y padres muy responsables. Yo estoy clara que no son todos, pero son la mayoría” dice Frances Sánchez “Estudiantes que se conectan, pero no quieren prender las cámaras. O cuando los llamas para participar no están” dice Frances Sánchez @radioislatv — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) November 12, 2020

La educadora se hizo viral ayer ya que realizó un vídeo, donde expresa la frustración que sentía por el poco interés de sus estudiantes.