Una maestra puertorriqueña, identificada como Frances Sánchez, publicó un video en las redes sociales, donde manifiesta su decepción por la falta de interés para educarse de sus estudiantes.

"Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Ya yo estoy harta. Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer. Esto va más allá de la educación a distancia", dijo Sánchez

La educadora describió el desinterés de los estudiantes como la falta de acción del Gobierno, el desinterés de muchos alumnos y la falta de compromiso de sus padres.

"La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. Esta generación no les interesa aprender, punto", dijo la maestra antes de romper en llanto.

Maestra puertorriqueña rompe en llanto por el poco interés de sus estudiantes