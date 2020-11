Secretario de Justicia EEUU autoriza fiscales a investigar imputaciones infundadas sobre elecciones

El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, autorizó a los fiscales federales en toda la nación a investigar "acusaciones sustanciales" de irregularidades en la votación antes de que se certifiquen las elecciones presidenciales de 2020, a pesar de la poca evidencia de fraude.

La acción de Barr se produce días después de que el demócrata Joe Biden derrotara al presidente Donald Trump y plantea la posibilidad de que Trump utilice el Departamento de Justicia para intentar impugnar el resultado. Le da a los fiscales la capacidad de eludir la política tradicional del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales acciones abiertas antes de que la elección sea certificada formalmente.

Trump no ha concedido la elección y, en cambio, afirma sin evidencia que ha habido una conspiración multiestatal generalizada de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden.

Biden tiene una ventaja considerable en varios estados cruciales y no ha habido indicios de suficientes votos contados incorrectamente o emitidos ilegalmente que cambiarían el resultado. De hecho, los funcionarios electorales de ambos partidos políticos han declarado públicamente que las elecciones transcurrieron satisfactoriamente, aunque ha habido problemas menores que son típicos en las elecciones, como las máquinas de votación que se rompen y las boletas que se emitieron mal y se perdieron.

En un memorando a los fiscales de EE. UU., obtenido por The Associated Press, Barr escribió que las investigaciones “pueden realizarse si existen alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían afectar el resultado de una elección federal en un estado en particular".