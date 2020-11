Epidemiólogo del task force advierte no es momento para hablar de flexibilización

El epidemiólogo del task force médico, Dr. Juan Carlos Reyes, aseguró que no es momento para evaluar una reapertura en Puerto Rico ante la alta positividad en contagios del coronavirus.

Según indicó el salubrista en entrevista con Metro Puerto Rico, la positividad del COVID-19 en la Isla, está mucho más arriba de lo que recomienda los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) para continuar con otras fases.

“Nos encontramos en un repunte, un repunte importante, y nosotros estamos observando una positividad de más de 10 por ciento. Estamos muy por encima de un 5 por ciento de positividad que recomienda el CDC para uno poder continuar abriendo la economía y pasando a una nueva fase”, comentó Reyes.

Ante esta situación, indicó que “en estos momentos no se debe estar hablando de flexibilizar nada”.

“Nosotros no deberíamos, no solamente abriendo más etapas, más fases, sino que deberíamos estar reconsiderando los por cientos de capacidad de varios sectores porque cada vez yo veo un restaurante que se espera que tenga un 50 pro ciento de capacidad, de comensales, lleno”, agregó.

Además de la economía, y reevaluar reducir los porcentajes de capacidad en diferentes establecimientos, el epidemiólogo fue categórico que tampoco se debe considerar el regreso a las clases presenciales.

Este panorama se complica, ya que según el Dr. Reyes se avecina un alza aún mayor de casos de coronavirus por el paso de las elecciones en Puerto Rico.

“Yo quisiera equivocarme, yo quisiera equivocarme pero estoy seguro que eso va a ser así, muy lamentablemente”, comentó sobre los casos relacionados a las elecciones que se podrían ver durante la próxima semana.

“Las celebraciones fueron algo terrible, la cantidad de personas aglomerada en un mismo sitio festejando, muchos sin mascarilla, muchos con la mascarilla por debajo de la nariz, que esa es la más clásica que uno ve, y yo creo que esas actividades de celebración nos van a traer muchos casos”, agregó.

Actualmente en la Isla se han registrado unos 38,474 casos positivos confirmados, mientras que las muertes confirmadas alcanzan 675. Las hospitalizaciones por el virus están en 544, con 70 en cuidado de intensivo y 59 con ventilador.

