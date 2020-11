Estratega popular dice dilación en aceptar derrota de Charlie Delgado no estira más

El estratega popular, Irving Faccio sostuvo esta mañana que no hay que estirar tanto el proceso para que el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos "Charlie" Delgado acepte que el ganador de la contienda es Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista.

“Yo creo que esto no estira mucho, punto. Esto no hay que estirarlo tanto. Esto es un tema de proporciones matemáticas y aritméticas […] A menos que alguien me diga que en alguno de esos distritos el PPD ganó 100 a cero y que esos maletines no han entrado, pues entonces yo te puedo decir que esto hay que aguantarlo”, expuso Faccio durante su intervención semanal en el programa radial Sobre La Mesa (Radio Isla 1320). El abogado, quien ha trabajado en campañas electorales en Puerto Rico y fuera de la Isla, dijo que ahora mismo han entrado al sistema de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) votos de todos los distritos electorales.

A juicio de Faccio, la dilación de Delgado en admitir la derrota puede responder a la defensa de algunos escaños distritales que requieren que los funcionarios permanezcan en las mesas de escrutinio.

Faccio entró a reforzar la campaña de Delgado en las postrimerías de su campaña. Esta tarde el candidato popular a la gobernación ofrecerá una conferencia de prensa luego de denunciar ayer en redes sociales la aparición de paletas con material electoral. Esta mañana, la CEE indicó que los 320 maletines de ayer contenían: sobrantes, tripas -entiéndase bolígrafos, cinta adhesiva, marcadores, sellos, lámpara, tinta indeleble, entre otros materiales-, papeletas sobrantes e inutilizadas de la noche del evento; maletines vacíos que fueron esterilizados por las Rutas de Domicilio; papeletas de voto a domicilio y sobres de voto por correo del 2 de noviembre de 2020.

Sobre el resultado electoral y cómo se debe interpretar en términos generales, Faccio opinó que “no es ni una ganancia extraordinaria para los que suben ni una caída estrepitosa para los que bajan. Es que el país está diciendo pónganse de acuerdo para proyectos que sean de beneficio al pueblo”.

