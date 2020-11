Eliezer Molina hace fila para votar como cualquier hijo de vecino

El candidato indepenidente Eliezer Molina se presentó esta mañana a su colegio de votación en el precinto 15 de San Sebastián y se negó a emitir su voto sin hacer fila, aunque por razones de seguridad se le permite hacerlo.

"Yo no soy nadie para tener ningún trato preferencial sobre ningún ser humano", dijo el candidato ante la insistencia de que se adelantara. "Pasen a mi abuela que tiene 93 años", añadió, señalando hacia adelante.

Además, afirmó que votó por candidatura, "de forma inteligente porque necesitamos identificar las personas comprometidas". dijo en entrevista con Radio Isla.

También informó que no votó por ningún comisionado porque aspira a trabajar con quien sea que resulte favorecido "y si votaba y lo hacía público, eso podía generar roces", comentó.

Su papeleta de estatus culminó sin voto, con la frase Puerto Rico exige respeto.

"La papeleta no tenía ninguna función, así que no servía. Yo le aseguro a usted que no vale la pena", concluyó.

