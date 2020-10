Pastores conservadores y algunos intereses económicos detrás de Charlie Delgado Altieri

Desde el CPI

En cuestión de cuatro meses el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri ha dado un salto cuántico en recaudaciones y en el favor del electorado, difícil de entender hasta para líderes de su propia colectividad.

Las respuestas a la pregunta del por qué el acelerado despegue de Delgado Altieri de ser un virtual desconocido para la mayoría de los electores en Puerto Rico a liderar el ciclo electoral en donativos y estar a la par en las encuestas con su principal contendiente, el ex comisionado residente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi, están más cerca del PNP de lo que se pudiera imaginar, según seis fuentes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y documentos oficiales.

La historia de este despegue incluye estrategias para afianzar el voto religioso a través del liderato de su consejero espiritual y proveedor de servicios del Municipio de Isabela, el pastor estadista Rafael Riquelme Abrams, de reuniones con decenas de pastores evangélicos y reclamos de que Delgado tiene una encomienda de Dios para gobernar a Puerto Rico. Una de estas reuniones ocurrió el 14 de julio en la iglesia de la pastora Iris Nanette Torres en Bayamón, donde el Alcalde acudió para recabar el apoyo de sobre 50 pastores congregados en el lugar.

Torres confirmó por escrito que la reunión se efectuó, pero rechazó haber sido la organizadora. Dijo que el pastor José Elías Rodríguez, de la Iglesia Rhema, fue quien le solicitó un salón para “orar y hacer una reflexión” con Delgado Altieri y aseguró que ella no endosó al candidato. Rodríguez dijo al CPI que hizo el acercamiento al Alcalde, a quien no conocía, tras haberse conmovido con declaraciones de varios pastores que habían sostenido que “Dios quería algo bien grande para él en todo Puerto Rico”.

“No lo conocía, sabía que Isabela tenía un alcalde, pero no sabía que se llamaba Charlie Delgado Altieri”, aseguró el pastor Rodríguez.

Sostuvo que le comunicó al Alcalde una serie de “instrucciones de cómo seguir el evangelio”. Delgado Altieri le dijo que quería reunirse con él, y el pastor Riquelme lo llamó posteriormente para coordinar un círculo de oración para el candidato y el país, lo cual procedió a hacer, dijo. El Alcalde vino junto a Riquelme, la oración la hizo la pastora Wanda Rolón, y acudieron cerca de 70 personas, estimó.

Cuando se le preguntó cuáles fueron esas instrucciones que le dio, aclaró:

“No son instrucciones, es lo que manda la Biblia, que es que cuando tú estás al frente de un país, tú tienes que escuchar a Dios, y yo le cité la Biblia”, explicó y aseguró que solo se oró durante el evento, y que Delgado Altieri no hizo campaña.

Señaló que el grupo no toma posturas de endoso en bloque, pero que él simpatiza con las posturas del candidato que es una persona “humilde, íntegra y de familia”.

“Él se ha dedicado a buscar apoyo del grupo para Charlie”, dijo una de las fuentes en referencia a Riquelme Abrams, quien es además psicólogo y fue nombrado por el pasado gobernador, Ricardo Rosselló Neváres, a la Junta de Licenciamiento de las Disciplinas Médicas y a la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. Riquelme es el padre de la senadora PNP Keren Riquelme, quien fue impulsada al escaño por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El cortejo al voto fundamentalista, terreno que usualmente era dominado por el PNP, se debe a las posturas conservadoras que el candidato ha expresado en público y en privado en contra de la educación con perspectiva de género y de la comunidad LGBTTQIA+.

Riquelme Abrams, pastor de la Iglesia Mont Clair de Isabela y quien figura en un video con Delgado Altieri en el balcón de su casa, además contrata con el Municipio de Isabela, según dos fuentes, a través de la corporación Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA). El CPI corroboró que el psicólogo tiene oficinas en el CIMA, pero no hay ningún contrato a su nombre en la Oficina del Contralor (OC). CIMA es una empresa municipal con fines de lucro creada en 2015 para administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del pueblo y tiene solo acuerdos para recibir fondos, pero no para hacer gastos en este cuatrienio. Los contratos disponibles son para recibir transferencias de $60,000 del Municipio de Isabela para hacer pruebas del COVID-19, $60,000 en incentivos del Departamento del Trabajo, y $600,000 de la Administración de Accidentes Automovilísticos, este último, hasta el 2023.

El trabajo “por décadas” de Riquelme Abrams con el municipio fue destacado por Delgado Altieri y su equipo la semana pasada durante su último mensaje de logros como Alcalde.

El alcalde Delgado Altieri, ni nadie en su equipo de campaña o en el Municipio de Isabela que él designase respondieron una petición del CPI cursada a su oficial de prensa, Melanie Rodríguez, para explicar cómo funciona el CIMA, cuáles son los gastos de esta entidad y por qué no figuran en la Oficina del Contralor como exige la ley a las empresas municipales.

Por su parte, la pastora Torres, líder de la Iglesia el Caballero de la Cruz y presidenta del Concilio General del Movimiento Internacional de Iglesias de Jesucristo, tan reciente como el viernes pasado celebró un servicio de una hora en el cual dedicó media hora a dictarle a sus feligreses desde el púlpito cómo votar en las próximas elecciones generales, señalando por nombre y apellido a los legisladores y los candidatos a la gobernación que son “enemigos de la iglesia” porque favorecen la educación con perspectiva de género, el aborto, y “la homosexualidad”. Entre los candidatos a la gobernación a derrotar, mencionó con insultos y burlas a la candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, al independentista Juan Dalmau, y a una veintena de legisladores, en su mayoría populares, e incluyó al candidato a Manuel Natal, quien aspira a la Alcaldía de San Juan por el MVC, así como a su contrincante PNP el Miguel Romero y “al peor de todos”, Rivera Schatz.

Acto seguido, no mencionó a Delgado Altieri por nombre y apellido, pero endosó verbatim su lema de campaña “un buen administrador”.

“Puerto Rico necesita un buen administrador, un administrador de la colonia, porque somos una colonia”, declaró.

“Necesitamos a Cristo en el gobierno y que la persona que nos gobierne le abra la puerta a Dios en el Capitolio, en La Fortaleza, y en Puerto Rico”, agregó.

Además del apoyo de Torres y Riquelme Abrams, el aspirante a la gobernación ha figurado desde el verano en varios videos en actos evangélicos de oración, entre ellos, uno que ocurrió ene una reunión privada con la pastora Wanda Rolón, donde está lo bendijo. Rolón dijo posteriormente dijo que el acto implicó un endoso y que Delgado Altieri lo había pedido.

Asimismo en una página de Facebook con 25 mil seguidores de una persona que se identifica como Wilfredo Torres Rosado y que promueve tanto a Delgado Altieri como a otros líderes conservadores a nivel federal, se han divulgado varios videos en los que pastores le dicen a Delgado Altieri ante los feligreses que Dios les comunica que él es el designado para liderar el gobierno de Puerto Rico.

“Te veo en la asamblea, te veo en un cargo alto de gobierno. Se desata la unción de gobierno sobre tí, me dice el Señor”, sostiene un pastor con el agarrado de la mano Alcalde, en la tarima del templo.

El video alegadamente fue tomado hace dos años, pero fue compartido por la citada página el pasado 13 de julio.

“Hoy día no hay maquinaria [del PPD y el PNP]. Las maquinarias políticas en Puerto Rico se acabaron. Hoy día la maquinaria más aceitada que hay en Puerto Rico es la iglesia fundamentalista”, afirmó una fuente del PPD al señalar que este sector “ha tomado el control” de la colectividad.

La receta de Delgado Altieri para lograr el rápido ascenso también incluye el trabajo del bufete de cabilderos Wolf Popper Group (WP Group), que tuvo contratado a Elías Sánchez bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevárez, y que le consiguió un donativo de $455,000 del comité de acción política del NJ State Laborers /Laborers International Union of North America (Liuna) efectuado a través del comité de acción política (PAC por sus siglas en inglés) Puerto Rico Mejor Futuro. Las gestiones de recaudación de fondos de WP Group para impulsar la candidatura de Delgado Altieri están siendo encabezadas en esta ocasión por su fundador Carlos López López, el cabildero Onix Maldonado, y por el abogado Luis Balbino Arroyo Colón, sostuvieron tres fuentes al CPI. Asimismo aseguraron que, aunque el director de campaña es oficialmente el senador Cirilo Tirado, quien dirige de facto es el ex director de campañas populares, Irving Faccio. Faccio, quien ha sido contratista del Municipio de Isabela, entró tardíamente en el proceso a dos meses de las elecciones por el mal rumbo que llevaba la campaña, dijeron.

“Lo de Irving [dirigiendo] te lo puedo asegurar, y entrando tan tarde a una campaña tan errática solicitó que se le nombrara asesor de campaña, por si acaso”, dijo una de las fuentes.

Tanto Faccio como Tirado rechazaron por separado que el primero sea quien lidera y toma las decisiones en la campaña, pero reconocieron que es un consultor ad honorem, que hablan frecuentemente, y que su asesoría es mayormente en términos del mensaje que se lleva a los electores en los anuncios publicitarios y por otras vías, y en la evaluación de las encuestas.

“Rotundamente no. ¿Que me consultan? Sí, me consultan, pero yo no voy al Partido Popular… Yo no he ido a un solo fundraiser”, sostuvo Faccio al confirmar que entró a asesorar de manera constante hace unos 30 días.

¿Le hacen caso a su consejo?, preguntó el CPI.

“A veces sí y a veces no”, contestó Faccio.

Por su parte, Tirado dijo que, aunque habla a diario con Faccio, las decisiones son completamente suyas, con “lo bueno y lo malo” que han traído e indicó que cuando ha correspondido rectificar algún error, así no han hecho. Se le preguntó si se refería a la falta de apoyo inicial del candidato a la educación con perspectiva de género, pero dijo que no entraría en detalles.

Sobre las reuniones con los grupos evangélicos, Tirado dijo que “Charlie es un hombre profundamente cristiano” y que se ha reunido con ellos como se ha reunido con todo tipo de grupos de interés, incluyendo uno de la comunidad LGBTTQIA+. Dijo que este grupo le expresó su apoyo tras escucharlo, pero rechazó identificar a sus miembros sosteniendo que no estaba autorizado a hacerlo.

Puerto Rico Mejor Futuro, establecido por el recaudador popular Edwin Quiñones Rivera, quién registró el PAC el 17 de agosto, contó además con cuantiosos donativos de algunos de los grandes donantes históricos del PPD y de los que donan por igual con ambos partidos de mayoría en Puerto Rico para “vacunarse”, o sea para estar acomodados con cualquiera que salga electo a partir de lo que ha sido la alternancia histórica entre estas dos colectividades. El licenciado Quiñones Rivera, quien a su vez es donante, fue la misma persona que montó el PAC Integridad y Experiencia para el Cambio que hizo en 2016 campaña en contra del entonces candidato NO a la gobernación Rosselló Neváres.

Entre los donantes populares del PAC figuran el empresario de la industria farmacéutica Joaquín Viso Alonso y su esposa Olga Lizardi Portilla, quienes aportaron $25,000 a PRMF a través de la corporación Aquasur; la empresa Traksecure, de Víctor García Porrata, con $20,000; y la empresa R & R de Raúl Rodríguez Font, presidente de la empresa de distribución Luis Garratón, que donó $10,000. Además aparece la compañía Greengift Capital, cuyos oficiales son Armando Jiménez de Seda y Aníbal Navarro Díaz, con $20,000, según consta en un informe radicado en la Comisión Federal de Elecciones y registros corporativos revisados por el CPI.

También figuran donando a la entidad la compañía Light House Insurance Group, cuyos oficiales son Tomás Martínez Balbín y Fernando de Zengotita, con $10,000, y otra que aparece identificada como “Florida Distillers” con dirección en la ciudad de Lake Alfred, Florida, que donó $25,000. En los registros corporativos de Florida no aparece ninguna empresa con este nombre, pero sí una identificada como Caribbean Distillers, que comparte el la misma dirección y cuyos oficiales son Alberto de la Cruz y Carlos M. de la Cruz. Alberto de la Cruz es también el presidente distribuidora de Coca Cola Bottlers en Puerto Rico y junto a su familia son también fuertes donantes de la campaña de Pierluisi, a quien le han aportado $75,000, según una fuente vinculada a la campaña. Lighthouse tiene contratos con la presente administración de gobierno.

Asimismo figuran donando a ambos bandos, pero en Puerto Rico, el empresario José González Freyre, dueño de Panamerican Grain, y el desarrollador Federico Stubbe y sus allegados.

Tanto Viso como González Freyre salieron a relucir durante el juicio criminal que enfrentó el exgobernador y actual candidato a Comisionado Residente por el PPD, Aníbal Acevedo Vilá en el 2009. Aunque Acevedo Vilá tuvo un veredicto de no culpabilidad por un voto (en el foro federal se requiere unanimidad para una convicción, la mayoría de los coacusados se declararon culpables, incluido González Freyre, y durante el proceso desfiló evidencia de donativos ilegales de hasta $250,000 y se declararon bajo juramento decenas de potenciales delitos que nunca fueron procesados a nivel local.

Otros empresarios que, según las fuentes y los registros, impulsan la candidatura de Delgado Altieri son los miembros y allegados de la familia Shub, dueños de las tiendas Me Salvé, así como contratistas del Municipio de Isabela para quienes Delagado Altieri impulsó contratos fast track, sin subasta, desde el verano, según dos fuentes vinculadas al municipio. Entre éstos, la empresa Transporte Rodríguez Asfalto, de su donante Héctor Rodríguez Valle, que recibió a 10 semanas de la campaña sobre $2 millones en contratos sin subasta para asfaltar el pueblo y donó $1,250 a la campaña. Presuntamente Delgado Altieri presionó a la Legislatura Municipal para que le autorizara mediante la Ordenanza 20 disponer de $8 millones del superávit del municipio para asfaltar y hacer obra. El Alcalde no proveyó al CPI copia de la ordenanza.

Igualmente figuran entre los donantes que a la vez son contratistas, los ejecutivos de la empresa de tecnología Rock Solid Technologies, Gilberto Fraguada Jiménez con $2,500 y Ángel Pérez Galarza con $500. La empresa ha obtenido sobre $360,000 en contratos este cuatrienio de la administración de Delgado Altieri.

El esquema de financiamiento de campaña de Delgado Altieri a nivel federal figura en una querella radicada ante el Contralor Electoral el 26 de octubre por el representante PNP José “Pichy” Torres Zamora donde se alega que Carlos López López y WP Group son los artífices de los PACS que lo apoyan. López López reaccionó a preguntas enviadas por el CPI con una breve declaración escrita.

“No dirijo esfuerzos de recaudación de campaña política ni comité de acción política alguno. El Representante Torres ha hecho unas acusaciones falsas y difamatorias, carentes de su faz de cualquier fundamento y con claro menosprecio a la verdad y al Derecho aplicable”, sostuvo.

Tirado dijo que no sabe nada sobre el PAC e indicó que conoce a López López, pero no sabe nada sobre sus gestiones de recaudación. Dijo que como senador sí está al tanto de que Quiñones crea PACs para apoyar al PPD cada cuatro años, pero que ni Delgado Altieri, ni él, ni nadie de la campaña coordinan nada con la entidad, ni tienen conocimiento de quiénes son sus donantes. Aseguró que tampoco han hecho compromiso alguno con ninguno de los intereses representados en el mismo. Cuando se le preguntó, cómo es posible que una organización dé casi medio millón de dólares a una entidad cuya función es apoyar a su candidato, a cambio de nada, refirió las preguntas a Quiñones, pero éste no devolvió la llamada del CPI.

“Si miran los anuncios de este PAC, claramente, Charlie Delgado hasta le sirvió en la actuación de sus anuncios en clara coordinación de campaña, lo que es ilegal. En los anuncios de televisión de LIUNA (Puerto Rico Mejor Futuro) se utilizan imágenes actuadas y posadas para el anuncio del propio Charlie Delgado, lo que denota coordinación. Imágenes en el mismo sitio y con el mismo propósito fueron grabadas para anuncios pautados por el candidato Charlie Delgado lo que denota la coordinación”, lee copia del documento obtenido por el CPI.

Este tipo de estructura de financiamiento a través de PACs, que ha sido utilizada para apoyar campañas del PNP, el PPD y, en este ciclo, al nuevo partido Movimiento Victoria Ciudadana, burla de manera legal los límites locales de aportaciones a campañas políticas.

Damaris Suárez colaboró con esta historia.

Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ

