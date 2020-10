Buscan el voto Popular para Rossana López a días de las elecciones

El expresidente del Partido Popular Democrático Héctor Luis Acevedo, el excandidato a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, Rafael Cox Alomar y la profesora y exsenadora Margarita Ostolaza Bey, hicieron un llamado esta tarde a los populares de San Juan a "cerrar filas con la senadora Rossana López León para llevarla a la alcaldía de San Juan en las elecciones del martes".

“Cada voto es valiosísimo para que San Juan tenga una administradora probada, con experiencia, capacidad y las cualidades que están buscando los electores. Ninguno de los candidatos a San Juan ha presentado el plan completo y realista que Rossana ha expuesto en los pasados meses. Las encuestas han señalado que estamos ante una contienda bien cerrada y por eso hoy nos estamos expresando para que todos los militantes del PPD y los que desean tener un buen gobierno en la capital, voten por Rossana y su equipo de trabajo, tanto en la Legislatura Municipal, como en la Cámara de Representantes y el Senado. La consigna es voto íntegro”, destacó el profesor Acevedo.

Por su parte, Cox Alomar, señaló a los sanjuaneros que “no es momento de experimentar. Quien ha estado siguiendo la contienda por la alcaldía de San Juan, debe concluir de manera rápida que estamos ante un escenario donde la decisión a tomar es fácil: a la derecha un candidato que es Miguel Romero, que lleva en sus hombros el pesado bagaje de ser el ejecutor de la Ley 7 que causó miles de despidos en el gobierno y que además fue el oficial examinador seleccionado por los O’Neill en el caso de hostigamiento sexual en el Municipio de Guaynabo. Esos son los hechos concretos”.

“Por otro lado, a la izquierda tenemos a Manuel Natal, que no tiene experiencia alguna en administración más allá de su oficina legislativa. En el centro, de manera honrosa y profesional, tenemos a una salubrista, profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, ex Procuradora de las Personas en Edad Avanzada y senadora por dos términos. Yo que conozco bastante bien cómo funciona la capital federal, les tengo que admitir que aumentar los fondos federales en la Procuraduría de $14 a $89 millones, es demostrativo de una capacidad y organización que no tiene todo el mundo. En momentos en que Puerto Rico, y nuestra capital tienen mucho por hacer, en Rossana tenemos la mejor alternativa, sin duda alguna”, detalló Cox Alomar.

Mientras, la doctora Ostolaza Bey, mencionó que “en este momento tan importante para nuestra capital, yo le hago un llamado patriótico a todos los electores de San Juan, a los populares afiliados y a los simpatizantes, a los no afiliados y a todos los que buscan un gobierno de calidad para todos los residentes de San Juan, a que voten íntegro por el Partido Popular Democrático este próximo martes. Lo que han expuesto los compañeros y amigos Héctor Luis y Rafa Cox, son los argumentos más claros para sostener este llamado”, aseguró la también exsenadora por el distrito de San Juan y actual candidata a la Legislatura Municipal de San Juan en la papeleta popular.

