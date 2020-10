Aseguran que la vacuna contra el COVID-19 que se utilice en Puerto Rico será probada y eficaz

Antes de distribuir una vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico, el gobierno se asegurará que sea una probada por su seguridad y eficacia, enfatizó hoy, miércoles, el presidente del Colegios de Cirujanos Médicos, Víctor Ramos.

Ramos reaccionó de esta manera al ser abordado sobre el proceso de distribución de una vacuna, que según informó hoy el ayudante general de la Guardia Nacional en Puerto Rico, José Reyes, la Isla podría recibir sobre un millón de dosis de la sustancia.

A su vez, el galeno aseguró que no se permitirá que la población del País sea utilizada para probar su efectividad.

“Definitivamente nosotros no vamos a permitir que se use al país como conejillo de india”, aseguró Ramos en un conferencia de prensa sobre la cubierta del tratamiento de Hepatitis C con el Plan Vital.

El medico explicó que la estrategia para la selección y distribución de una vacuna es liderada por la subsecretaria del Departamento de Salud e infectóloga pediatra Iris Cardona, y que el Colegio colabora con ella para establecer la logística.

“Es una logística complicada tener tantas vacunas y hay distintos tipos de vacuna. […] ¿Cuál vacuna será distribuida aquí? Pues eso está en las negociaciones”, adelantó a preguntas de la prensa.

De acuerdo al médico, Salud ya sometió una propuesta de distribución que se aprobó y se aplicaría una vez haya una vacuna disponible.

"La vacuna va a tener que estar probada y ningún medico se va a prestar a favorecer que se ponga una vacuna que no está probada su seguridad y eficacia. De eso no deberán tener preocupación", subrayó.

Sobre el personal médico contagiado con el coronavirus, Ramos actualizó la cifra, que actualmente permanece en 106 casos. De estos, cuatro se encuentran hospitalizados y seis han fallecido.

