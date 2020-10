Wanda Vázquez sigue sin respaldar a Pierluisi a una semana de las elecciones

La gobernadora Wanda Vázquez Garced no fue contundente cuando se le cuestionó el lunes, si respalda abiertamente la candidatura de Pedro Pierluisi a la gobernación.

“Para mí esta campaña política terminó el 16 de agosto. Como ustedes han visto, yo me he concentrado en mi función de gobierno. Los candidatos han hecho un trabajo extraordinario así que, yo sigo en mi función de gobierno, soy estadista, voy a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido. Esas son mis expresiones y me sostengo en ellas”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“Me he sostenido que esa es mi respuesta, votaré PNP y votaré por la estadidad”, añadió cuando se le insistió si votará por Pierluisi.

Cuestionada sobre una campaña que endosa a Wanda Vázquez por nominación directa, dijo que es algo que no “puede evitar”.

“Las manifestaciones del pueblo puertorriqueño no las puedo evitar, como tampoco podemos evitar reacciones a diferentes situaciones que ocurren en nuestro pueblo. Igual que vemos manifestaciones por los obreros, por los maestros, por los enfermeros que van frente a La Fortaleza y expresan su posición a favor o en contra de las situaciones que están ocurriendo. Eso es una expresión del derecho constitucional que tiene la gente, yo no puedo interferir en eso”, sostuvo.

