Jenniffer González lamenta deceso del juez Torruella

La comisionada residente Jenniffer González Colón se expresó el lunes, ante el fallecimiento del juez Juan Rafael Torruella del Valle.

“Lamento profundamente la triste pérdida de Juan R. Torruella quien fue una luminaria del derecho y la judicatura federal. Se destacó primero como Juez en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico la cual presidió de 1982 a 1984 y luego como Juez en la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito la cual presidió de 1994 a 2001. Fue nombrado a la Corte de Distrito por el presidente Ford y a la Corte de Apelaciones por el presidente Reagan.

Jueza presidenta del Supremo de Puerto Rico destaca aportación del juez Torruella Expresó que "fue una voz contundente, fuerte y valiente a favor de Puerto Rico y de los derechos constitucionales que cobijan a todos los puertorriqueños"

El Juez Torruella también se destacó como deportista representando a Puerto Rico en las Olimpiadas de Verano de 1964, 1968, 1972, and 1976 en el deporte de vela.

Sin embargo, la contribución más grande que el Juez Torruella hizo para Puerto Rico fue destacar la injusticia y la desigualdad de la noincorporación territorial la cual comparó con la segregación racial de los afroamericanos y el régimen de apartheid en Suráfrica.

En su libro The Supreme Court and Puerto Rico: The Doctrine of Separate and Unequal, que fue publicado por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico en 1985, el Juez Torruella analizó los notorios Casos Insulares que, a pesar de haber sido decididos por una Corte Suprema segregacionista a principios del siglo pasado, todavía rigen el estatus político de Puerto Rico. Su libro nos permitió entender no solamente el origen sino también los funestos efectos que la doctrina de la doctrina de incorporación ha tenido sobre los ciudadanos americanos de Puerto Rico.

El Juez Torruella falleció sin que la Corte Suprema rectificara la grave injusticia de un estatus que trata a los ciudadanos americanos de Puerto Rico de forma separada y desigual. Nos corresponde a nosotros honrar sus valientes denuncias en las urnas”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Te recomendamos: