Incertidumbre en la CEE tras paralización del conteo de votos

Tras la paralización del escrutinio de votos emitidos por correo que había comenzado esta mañana, los comisionados electorales se encuentran reunidos para determinar cómo procederán.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, confirmó que los trabajos en el coliseo Roberto Clemente están detenidos y que, de momento, se desconoce si podrán continuar en lo que queda de día.

Esta mañana, el conteo de votos comenzó con 50 mesas de escrutinio operando bajo el mecanismo de balance electoral, que significa que hay representantes de al menos dos partidos políticos en cada una. Los votos que se pasaban por las máquinas de escrutinio electrónico en el día de hoy correspondían a los votos adelantados por correo y votos ausentes que la Comisión Estatal de Elecciones ya recibió para los precintos 1 al 50.

La Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA), encargada de trabajar con esos sufragios, ya ha recibido cerca de 32,000 votos adelantados por correo y unos 3,000 de voto ausente.

El programa televisivo Jugando Pelota Dura reportó más temprano en la tarde que el escrutinio fue paralizado a insistencias del Partido Popular Democrático (PPD), que no tenía representación en todas las mesas de JAVA.

Esta mañana, en entrevistas por separado, Aponte y Héctor Joaquín Sánchez, comisionado del Partido Nuevo Progresista, aseguraron que sus dos colectividades eran las únicas con empleados suficientes para cubrir todas las mesas de escrutinio.

Este medio intentó comunicarse con los comisionados del PPD, Nicolás Gautier; Proyecto Dignidad, Juan Frontera Suau; y Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, pero al momento no había obtenido respuesta.

Hoy, además, trascendieron pantallazos de un correo electrónico que Héctor Luis Acevedo, ex comisionado electoral del PPD, envió a simpatizantes de la Pava, urgiéndolos a fungir como voluntarios en el proceso de conteo de votos.

En unas declaraciones escritas, el secretario general del PPD, Carlos Bianchi, refutó unas expresiones de Edwin Mundo, coordinador electoral del PNP, en entrevista con Telemundo, donde aseguró que los trabajos se habían paralizado debido a la insuficiencia de empleados de la Pava.

“Las expresiones del ex comisionado electoral del PNP, Edwin Mundo, son falsas y buscan desestabilizar el proceso electoral del país. En este momento los Comisionados Electorales de todos los partidos se encuentran reunidos para aprobar el reglamento que regirá el escrutinio de los votos adelantados. No es cierto que se empezaría a contar los votos en el día de hoy. El acuerdo de los comisionados era comenzar el escrutinio el día de mañana martes, 27 de octubre de 2020. Estas son las viejas costumbres y artimañas del PNP y su liderato que buscan desinformar a los electores. El PPD cuenta con sus funcionarios y velaremos cada voto para evitar que el PNP se robe las elecciones. No es posible comenzar un escrutinio sin un mecanismo que rige el proceso”, dijo Bianchi.

Sin embargo, la CEE sí cuenta con un manual de procedimiento para el escrutinio de voto adelantado por correo, que fue aprobado el 23 de octubre, aunque con la oposición del comisionado Gautier. El manual, en su última sección, dispone que los votos se comenzarían a escrutar hoy.

Gautier impugnó judicialmente ese manual, por estipular un mecanismo para notificar a electores que incumplieran con el envío de fotocopia de la identificación y que pudieran corregir esa falla, elemento que el comisionado considera violenta el Código Electoral.

Reacciona Gautier

Posteriormente, Gautier envió unas declaraciones escritas, en las que atribuyó a “fallas administrativas” y “cierto grado de desorganización por parte de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado”, la paralización del proceso.

No mencionó, como hizo Bianchi, que la CEE estuviera en proceso de aprobar un reglamento nuevo.

“La información provista y publicada en diferentes medios del país en la cual se alega que la suspensión del proceso fue por falta de funcionarios del Partido Popular Democrático es incorrecta. El PPD está listo para atender y participar del proceso del voto adelantado. De igual forma estuvo listo para el voto a domicilio que inició este pasado fin de semana. Situaciones que en nada competen al PPD fueron las causantes de la suspensión del proceso”, alegó Gautier por escrito.