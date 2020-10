Empieza escrutinio de votos adelantados en una CEE corta de funcionarios

La Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVA) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comenzó hay a contabilizar los votos de decenas de miles de sobres que ha estado recibiendo por correo en las pasadas semanas, y a la espera de que lleguen cargamentos desde toda la isla con los votos que se han administrado a domicilio.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, precisó que hoy estaban operando unas 50 mesas de escrutinio con presencia de al menos dos partidos políticos. Sánchez y el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, dijeron por separado que esas dos colectividades eran las únicas con representación en todas las mesas.

El comisionado del PNP mencionó que las papeletas de voto por correo se estaban adjudicando en orden de precinto, por lo que se atenderían las de electores inscritos en los precintos del 1 al 50. En total, Puerto Rico se divide en 110 precintos, por lo que la JAVA habilitó esa cantidad de mesas.

Metro tuvo acceso a un correo electrónico del ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Luis Acevedo en el que instaba a simpatizantes de la colectividad a voluntarizarse para el conteo de votos adelantados.

El ex comisionado electoral Héctor Luis Acevedo advirtió que el PPD se encontraba corto de personal en la JAVA para el comienzo del conteo de voto adelantado. / Suministrado

Este medio intentó comunicarse con el actual comisionado de la Pava, Nicolás Gautier, así como con los del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, Olvin Valentín y Juan Frontera Suau, respectivamente, pero no obtuvo respuesta.

Hoy se pasarían por las máquinas de escrutinio electrónico “todas las (papeletas) que hayan llegado de ese precinto. Hoy, por ejemplo, ya tenemos 32,000 (sobres) de voto adelantado por correo. Esas papeletas, las juntas que hay en distrito las marcan en el módulo de JAVA para poder documentar que la papeleta llegó. Si está duplicada, se envía a una mesa especial para no contabilizar dos votos para un elector, sino que se inutiliza el segundo sobre o segundas papeletas”, explicó Sánchez.

El comisionado novoprogresista indicó que además de los 32,000 sobres que han sido devueltos, la JAVA también ha recibido otros 3,000 de voto ausente. Cada sobre debe incluir cuatro papeletas, al tomar en cuenta la correspondiente al plebiscito ‘estadidad sí o no’.

La CEE recibió poco más de 57,000 solicitudes de voto adelantado por correo y casi 7,000 de voto ausente para estas elecciones generales.

“Hoy llega (al coliseo Roberto Clemente) el 70% del voto a domicilio” que se ha venido administrando desde el sábado, añadió Sánchez.

Los resultados no se podrán divulgar hasta el 3 de noviembre, una vez cierren los colegios regulares.

Aponte, por su parte, señaló que el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha estimado que la JAVA podría pasar por las máquinas de escrutinio hasta 200,000 papeletas de voto adelantado diariamente.

“Eso depende de que haya la representatividad de los partidos”, advirtió el comisionado pipiolo.

“De todo” en el voto a domicilio

En los primeros dos días de voto a domicilio, solicitado por más de 105,000 electores en todo el país, Aponte señaló que “ha habido de todo” tipo de situaciones.

“La realidad es que algunas veces las determinaciones de las comisiones locales también varían. Si no hay consenso, decide el juez presidente del precinto, y no necesariamente toman la misma determinación. Si hay una ruta con un solo funcionario de colegio, quizás un juez presidente dice que salgan y otro decidiría que no. Eso depende del juez presidente”, subrayó Aponte.

El comisionado ofreció el ejemplo de un elector de Barranquitas que alegadamente fue visitado por dos rutas distintas.

“Se trae a comisión local esa irregularidad y subió acá a la CEE. Decidimos arrestar esos maletines para asegurarnos que solo se cuente un voto de ese elector y está pendiente si se va a investigar a ese elector porque conscientemente votó dos veces”, dijo Aponte.

Otra irregularidad aparentemente ocurrió en una ruta de San Sebastián, donde los funcionarios del PNP y el PPD acordaron visitar por separado a los electores afiliados a sus respectivos partidos.

“El del PIP se opuso y fue el juez presidente quien dijo que eso no se podía hacer. Pero quizás en otro lugar uno no sabe lo que termine decidiendo el juez presidente. Lamentablemente no hay uniformidad”, sostuvo Aponte, al exhortar a los electores a reportar cualquier irregularidad a las Juntas de Inscripción Permanente, la CEE o la Policía.

Sánchez, en tanto, catalogó los primeros dos días del voto a domicilio como un proceso “totalmente exitoso”, particularmente por la velocidad con la que se han podido recoger los sufragios.

“Por lo que me han reportado mis comisionados, con lo que ayer me reuní por Zoom, en su mayoría me indicaron que ya habían impactado más de 80% (de los hogares) el sábado y el domingo. Por ejemplo, en Corozal, que tenía 2,274 electores a domicilio, lo que le faltan son 54. Ya ellos terminan hoy. Y así en la mayoría de los precintos están terminando hoy”, dijo Sánchez.

A la espera del Supremo

Por otro lado, tanto Aponte como Sánchez, anticiparon que el Tribunal Supremo acogería el recurso de certificación solicitado por el segundo, para que el Alto Foro decida sobre una impugnación del PPD a una resolución de Rosado Colomer, que permite a la CEE notificar a electores de voto adelantado por correo que no incluyeran una identificación válida al devolver el sobre para que sometan la documentación.

“La expectativa es que hable claro lo antes posible para establecer las reglas de juego. Este caso a mí me parece que es claro lo que dispone el nuevo Código Electoral pero hay que estar pendiente a la determinación”, dijo Aponte, quien como los restantes comisionados de minoría se opone al mecanismo que dispuso Rosado Colomer.

“Estamos defendiendo el derecho del elector. Hay electores que por prisa o por despiste se les olvidó (incluir la identificación). Tengo muchos electores mayores que conozco y que les ha pasado eso. ¿Se les va a coartar el derecho? Esa es nuestra defensa. Para unas cosas el Código es bueno y para otras cosas, (según el) Partido Popular, es malo. Siempre se han quejado del Código. Ahora de repente están proponiendo que se les quite los derechos a los electores, hasta a los de ellos. El derecho sagrado de la democracia es el derecho a votar”, argumentó Sánchez.

Sánchez y Aponte mencionaron que, en tanto los tribunales deciden si sostienen o revocan la resolución del presidente de la CEE, los sobres que lleguen sin identificación serán guardados aparte.

De acuerdo con Sánchez, hasta ayer la JAVA había grabado 4,150 sobres de voto adelantado por correo, de los cuales “apenas 75” no contaban con identificación.

Hoy a las 11:00 a.m. los comisionados y la CEE debían haber sometido al Tribunal Supremo sus respectivos argumentos a favor o en contra de que ese cuerpo atendiera la controversia.