Dura crítica de juez del Supremo a la CEE por enmiendas a proceso de voto por correo

El Tribunal Supremo paralizó los procedimientos que se dirimían ante el Tribunal de Primera Instancia para determinar si la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene discreción para permitir que a los electores que voten de manera adelantada por correo y no incluyan fotocopia de una identificación válida en el sobre se les ofrezca la oportunidad de subsanar la falla posteriormente.

En la resolución emitida en la tarde de hoy, se especificó que las partes tendrán hasta mañana a las 11:00 a.m. para completar los emplazamientos correspondientes, así como para presentar sus posiciones respecto a la posibilidad de que el Supremo acoja la controversia mediante el recurso urgente de certificación intrajurisdiccional.

El recurso de certificación fue sometido por el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, quien presentó una moción en la CEE para que los electores tuvieran hasta el 25 de noviembre para entregar copia de su identificación al organismo, en caso de que no la enviaran en el sobre provisto para devolver las papeletas de voto adelantado.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, determinó, ante la oposición de los restantes cuatro comisionados, que cuando la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente se encontrara con un sobre sin identificación se le notificara al elector, quien tendría la opción de someter, en un periodo máximo de tres días, la documentación. La entrega de la identificación podría hacerse mediante correo electrónico, fax o de manera presencial en las Juntas de Inscripción Permanente.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier, impugnó esa resolución de Rosado Colomer el pasado miércoles, tras lo cual Sánchez presentó el recurso de certificación el viernes.

Juez truena contra la CEE

El juez asociado Ángel Colón Pérez hizo constar en la resolución que hubiera preferido que se declarara “ha lugar” la petición de certificación, al tiempo que tildó de “ultra vires” la resolución de Rosado Colomer.

“Ello, máxime, cuando estamos ante un escenario donde –una vez más– la Comisión Estatal de Elecciones opera al margen de la ley, esta vez en el marco de los asuntos relacionados al voto adelantado por correo”, señaló Colón Pérez.

En sus expresiones, a las que se unió la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez, Colón Pérez puntualizó que el Código Electoral claramente establece que la validación de los votos adelantados por correo, “estará sujeta a que el elector haya incluido copia de su tarjeta de identificación electoral o cualquier otra identificación con foto vigente autorizada por esta ley”.

“Esa unidad de acto es esencial para garantizar la pureza del proceso electoral que se avecina”, indicó Colón Pérez.

El magistrado procedió a censurar las acciones de la CEE.

“Dicho proceso dispuesto en ley, no podía, ni puede ser variado a través de un acuerdo ultra vires de los comisionados electorales de distintos partidos políticos… Las razones que esboza en su escrito ante esta Curia el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, para dejar a un lado lo dispuesto por ley –y sustituirlo por un proceso donde el voto del elector o electora, a todas luces, puede ser manipulado– son altamente cuestionables. No queremos pensar que estamos ante una secuela del atropellado proceso primarista que vivió el país en el verano de 2020. Nuestra democracia transita por un camino escarpado y, aparentemente, está en manos de quienes no la respetan”, concluyó el juez asociado.

Para estas elecciones, alrededor de 57,000 electores solicitaron votar adelantado por correo. Hasta el viernes, cerca de 20,000 sobres habían sido devueltos a la CEE. Sin embargo, la CEE no comenzará a contar estos votos hasta mañana, por lo que de momento se desconoce cuántos carecen de la identificación, que puede ser una copia de la tarjeta electoral, licencia de conducir, pasaporte u otros documentos expedidos por el gobierno federal.

El voto adelantado por correo es una creación del nuevo Código Electoral, toda vez que antes ese mecanismo estaba reservado para electores elegibles al voto ausente.