Cuerpo de joven estuvo años sin identificar por falta de antropólogos en Forenses

El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) explicó hoy, viernes, que el caso del joven cuya osamenta fue identificada después de tres años de su desaparición fue dilatada por la falta de un antropólogo especializado en la Isla.

El caso obtuvo notoriedad luego de Marilyn Serrano, madre del desaparecido Jonathan Negrón, denunció el atraso en el esclarecimiento del suceso.

La comisionada del NCF, María Conte Miller, le explicó a Metro Puerto Rico que sostuvo hoy una reunión con Serrano para explicarle la secuencia de sucesos y la razón por la que tardó tres años.

Relacionado:

Madre en busca de su hijo desaparecido lo encuentra tres años después en Forenses A pesar de que fue múltiples veces a Forenses en los últimos años, negaban tener el cuerpo

La madre denunció ayer en Radio Isla que buscó a su hijo por meses y que el NCF le decía que no tenía el cuerpo. No obstante, según narró, se enteró de la posibilidad de que la osamenta de un cuerpo podría ser el de su hijo mediante la confidencia de un agente adscrito al caso.

Conte Miller, por su parte, le explicó a este medio que esto no fue un error de la agencia, sino que el proceso se dilató porque la osamenta de Negrón, quien tenía 20 años al momento de su muerte, estaba en un estado avanzado de deterioro, lo que dificultó el proceso de análisis.

"Nosotros recibimos el resultado hace como una semana. La señora (Serrano) ha venido aquí de manera periódica y las muestras de ADN que nos ha dado fueron comparadas con nueve cadáveres", explicó Conte Miller.

Estas muestras, abundó, no estaban en el mismo estado de deterioro que la osamenta de su hijo y por eso no se le realizó el análisis con esa muestra específica. La doctora también aclaró que no fue que le negaron que tenían los restos del joven.

De igual modo, la única manera que se le podía analizar los restos del joven era con equipo especial de antropólogos procedente de Estados Unidos.

"En el 2019, vienen unos antropólogos de Estados Unidos. Ellos son quienes examinan ese tipo de caso. Allí se le toma la muestra y la envían a una universidad donde lo identifican", abundó.

El resultado de la procedencia de esa osamenta llegó al NCF la semana pasada y hoy se le explicó la secuencia de sucesos a Serrano, quien permanecía en búsqueda de su hijo desde que desapareció en mayo de 2017.

Conte Miller atribuyó la lentitud del caso por la falta de antropólogos especializados en la isla, pero el paso del huracán María e Irma también contribuyeron a la dilación del proceso.

Escucha las declaraciones de la madre: