Presidente de la CEE se sostiene en polémicas decisiones sobre voto adelantado

En pleno proceso de voto adelantado como parte de las elecciones generales, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, defendió las decisiones recientes que ha tomado en las que se alinea con posturas similares a las del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en contra de los planteamientos que han presentado los partidos de minoría.

El pasado lunes, por ejemplo, Rosado Colomer emitió una resolución en la que creó un proceso para notificar a electores que no incluyeron fotocopia de una identificación válida al emitir un voto adelantado por correo, de forma que tengan la oportunidad de someterla dentro de un periodo de tres días y sus votos sean contabilizados.

El comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, había propuesto concederles a electores en esta situación hasta el 25 de noviembre para subsanar la ausencia de una identificación, mientras sus homólogos de los otros cuatro partidos se habían opuesto a cualquier mecanismo de esta naturaleza, amparados en que el Código Electoral establece que los votos contenidos en sobres de esta modalidad que lleguen a la CEE sin identificación no serán validados.

“Este es un mecanismo nuevo de votación, que no está regulado por reglamentos vigentes. De ordinario, los reglamentos de la Comisión están aprobados y tienen vigencia hasta que se enmiendan. Pero en este caso no hay un manual vigente, sino un reglamento, y en la aprobación de un manual nuevo es donde yo doy mi exposición”, argumentó Rosado Colomer.

“Yo no creo que haya sido un exceso, sino un asunto donde el Código guarda silencio y de acuerdo a mi análisis en un manual que no había sido aprobado procedí a dar esta oportunidad” a los electores que por algún motivo no incluyan en el sobre copia de identificación, añadió el jefe de la CEE.

La resolución estipula que la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVA) deberá notificar al elector vía telefónica, por correo electrónico o correo postal, mientras que el elector podrá hacer entrega de la copia de su identificación de forma presencial en una Junta de Inscripción Permanente, a través de correo electrónico a la JAVA o por fax.

Hasta ayer, la JAVA había recibido 14,866 sobres de voto adelantado por correo y 1,059 de voto ausente. Sin embargo, estos sobres no serán abiertos hasta el 26 de octubre, por lo que es imposible saber cuántos electores cumplieron con la entrega de identificación, que no es requerida para los votos ausentes.

Por otra parte, la semana pasada, el presidente de la CEE había determinado que en las rutas de voto a domicilio solo podrían actuar como funcionarios personas que fueran electores del propio precinto, eliminando cualquier grado de flexibilidad que pudieran tener los partidos. Rosado Colomer sí autorizó que los partidos que no contaran con un funcionario de ese precinto nombraran observadores de precintos colindantes.

Tras la resolución, un recurso de revisión judicial del comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, fue desestimado por no haberse sometido dentro del término máximo dispuesto en el Código Electoral.

“El presidente una vez más terminó decidiendo a favor del mismo punto del PNP. El Código Electoral establece unas cosas y el PNP se está dando cuenta de los errores que trae y las dificultades que presenta y está tratando de corregir mediante resoluciones en la Comisión las deficiencias del Código que su propio partido propuso y promovió”, opinó ayer Valentín en entrevista con Metro.

“Como son observadores de precintos distintos, les (asigné) las funciones en lo que entendí era lo que se necesitaba, que era que puedan ver lo que está ocurriendo. Que no ocurra en la oscuridad de la noche”, dijo Rosado Colomer para explicar por qué esos observadores no tendrán todas las facultades de un funcionario de colegio.

Interrogantes con rutas de voto a domicilio

Valentín denunció que, al menos a su partido, no se le ha provisto la lista oficial de rutas que seguirán las juntas de balance electoral encargadas de administrar el voto a domicilio, que comienzan este sábado.

“Tenemos un número de funcionarios que bien podrían cubrir todas estas rutas, pero como todavía no sabemos exactamente cuántas rutas por pueblo o precinto, no hemos podido completar esa distribución”, dijo el comisionado electoral.

Rosado Colomer, sin embargo, puso en duda la afirmación de Valentín, al señalar que para poder completar el embalaje de maletines de voto a domicilio las comisiones locales deben haber definido previamente la cantidad de rutas que se organizarían.

“Para poder embalar los maletines, los comisionados locales debieron haber enviado las rutas y esa es la información que yo tengo. Ya las rutas están definidas”, aseguró el también juez superior.

El presidente mencionó que en municipios como Culebra solo se recibieron 66 solicitudes de voto a domicilio, por lo que en dos o tres días se completaría el proceso, pero en otros pueblos, como Naranjito, superaron las 2,500, lo que requerirá al menos 12 juntas de balance que visiten alrededor de 20 hogares diarios.

A un promedio de 20 hogares cada día, la CEE tendría que organizar cerca de 525 rutas diarias para administrar los más de 105,000 votos a domicilio que se solicitaron. Sin embargo, Rosado Colomer subrayó que esa cantidad varía grandemente entre precintos rurales y urbanos.

“Me han informado de precintos que tienen 17 rutas diarias. No estoy seguro si tienen los 34 funcionarios que se necesitarían como mínimo. Esos funcionarios tienen que estar los 10 días buscando ese voto”, dijo Rosado Colomer en referencia al periodo de voto a domicilio, que concluye el 2 de noviembre.

Por otro lado, Rosado Colomer dijo que en próximos días se divulgará en algún medio de circulación general la lista de electores cuya solicitud de voto adelantada fue denegada por la CEE. Estos electores, precisó Rosado Colomer, tendrían la posibilidad de apelar la determinación según lo contempla el Código Electoral o acudir el 3 de noviembre al colegio de votación regular.

“Esos electores van a aparecer como electores hábiles en las listas de votación del precinto donde regularmente votarían”, señaló el presidente, al indicar que no conocía la cantidad de solicitudes que, por uno u otro motivo, fueron rechazadas.