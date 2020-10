Aseguran que Rivera Schatz "aún esconde salario de su ex mano derecha"

La candidata a la alcaldía de Camuy por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesmar Gerena, señaló en la mañana de hoy que en la divulgación que el Senado hizo en su portal digital sobre los salarios de las oficinas legislativas y administrativas de esa cámara legislativa, no está el salario que tuvo el jefe de Personal de Rivera Schatz, Gabriel Hernández Rodríguez, quien en marzo de este año pasó a juramentar como alcalde de Camuy.

“Aquí tenemos otro ejemplo de la actitud prepotente de desprecio a nuestro pueblo. El que hoy está en la casa alcaldía, sin haber recibido un solo voto, es también el tesorero de campaña política de Rivera Schatz y parte del desastre causado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en cada institución, agencia y oficina donde han estado”, aseguró Jerena a través de declaraciones escritas.

En la solicitud de información de la sentencia por el juez Anthony Cuevas Ramos, la posición de Gabriel Hernández aparece como “vacante” y no se especifica su salario. Según la demanda, el Senado estaba obligado a entregar el salario de sus empleados actuales y también los salarios de todos los/as empleados/as de dicho cuerpo.

“Camuy no merece continuar siendo guarida de los que le han fallado malamente a este pueblo. El ejemplo más evidente está en que el pasado alcalde abandonó el Municipio para ocupar una posición en San Juan y la silla la ocupa una persona que no ha recibido un solo voto y su prioridad es mantenerse en el poder y no el bienestar de su pueblo. Para acabar con esos abusos es que me he hecho disponible”, finalizó Gerena.

