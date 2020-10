Entregan tarjetas de descuentos a pensionados del Gobierno

El administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), Luis M. Collazo Rodríguez, anunció que hoy se entregaron las primeras tarjetas de descuentos para pensionados del Gobierno de Puerto Rico.

La tarjeta de descuentos es un proyecto entre el gobierno y el sector empresarial "con el fin de aliviar los gastos económicos de los pensionados, beneficiándolos con mejores precios en productos y servicios".

La gobernadora Wanda Vázquez Garced señaló que “la tarjeta de descuentos para los pensionados del Gobierno es una realidad tangible, en beneficio de los hombres y mujeres de Puerto Rico; a quienes, en esta etapa tan importante de sus vidas, los tenemos presentes en nuestra agenda diaria. Esta iniciativa, es el resultado de sumar nobles y buenas voluntades, que comprenden claramente, la validación de derechos y el precepto universal de justicia social. El camino de reconstrucción que transita Puerto Rico involucra y necesita del esfuerzo de todos”.

El Pensionado tendrá, además de una tarjeta que los identifique, un directorio donde podrán localizar el establecimiento que mejor le convenga y el descuento que se le ofrece.

El nuevo programa, contiene más de 800 establecimientos a nivel Isla, con descuentos de 5% a 70% en, medicamentos, hoteles, farmacias, restaurantes, mueblerías, servicios legales, doctores, servicios para el hogar, funerarias, entre otros.

Por su parte, el Administrador de los Sistemas de Retiro, explicó que “conscientes de la realidad económica en Puerto Rico, hemos unido esfuerzos con la Alianza por la Salud del Pensionado mediante un acuerdo de colaboración ya existente. El mismo, permite que la Alianza y sus múltiples organizaciones afiliadas puedan compartir sus recursos y colaborar con los Sistemas de Retiro y viceversa. Especialmente, beneficios de servicios de salud exclusivos para pensionados del Gobierno de Puerto Rico”, aseguró.

Te recomendamos:

Collazo añadió que la tarjeta de descuentos para el pensionado “ya es una realidad y estimamos conveniente que nuestros 119,917 pensionados puedan beneficiarse de este nuevo y exclusivo programa. Gracias al director ejecutivo de la Alianza, Luis Colón por el apoyo y respaldo a la iniciativa. Próximamente estaremos incluyendo en el programa a los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros”.

“A pesar de los retos fiscales que hemos venido enfrentando, no nos hemos detenido en el esfuerzo de buscar y luchar por mayores y mejores beneficios para nuestros pensionados. Para mí, no es suficiente administrar los Sistemas de Retiro, tenemos que seguir creando iniciativas que redunden en una mejor calidad de vida para todos nuestros pensionados. Con esta tarjeta, los pensionados podrán beneficiarse de descuentos en múltiples productos y servicios lo que resulta en ahorros para ellos y un no gasto equivale a más dinero en su bolsillo”, concluyó.

La Alianza por la Salud del Pensionado está compuesta por las siguientes organizaciones: AESA- Asociación de Exempleados, socios de AELA, Asociación de Profesionales Jubilados (AECE), Asociación de Comedores Escolares, Asociación de Retirados de la UPR, Asociación de Veteranos de Policía de PR, Asociación de Profesores Jubilados de la UPR – Humacao, Capítulo de Retirados del Sindicato de Policías Puertorriqueños, Asociación de Pensionados del Gobierno de PR y el Capítulo de Pensionados de la Federación de Maestros.