Boricua realiza recorrido en bicicleta en Florida para recaudar fondos para operación de su hija

El ciudadano Orlando Matos realizó una carrera en bicicleta de Jacksonville a Miami Beach, en Florida, a fin de recaudar los fondos que necesita para la operación de su hija de cinco años.

"Mi nombre es Orlando Matos y a lo largo de toda mi vida mi forma de expresión ha sido a través del deporte y la actividad física. Tengo una hija de 5 años la cual a meses de nacer fue diagnosticada con una condición particular que le impide caminar bien. A pesar de esto Tiara Isabel (mi hija) ha superado todas las expectativas y los objetivos que se le han trazado. Sin embargo, debido a su condición camina de puntillas y de lado. De no corregirse esto, le provocaría grandes daños a su caderita, columna y otras partes de su cuerpo. Por lo tanto, necesita que sea corregido con cirugía", escribió Matos en la página de Go Fund Me, en la que recauda fondos para el tratamiento de la pequeña.

Según explicó, el costo de esta cirugía fluctúa desde los 17,000 a los 23,000 dólares.

Mientras, al momento de esta nota se habían recaudado $2,740 de una meta de $18,000.

Además, Matos publicó varios videos de su recorrido en bicicleta.

Si desean aportar a la recaudación de fondos pueden hacerlo a través de Go Fund Me o por ATH Móvil al número 939-247-9894.