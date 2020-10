CEE considerará opciones para electores que olviden incluir ID en voto por correo

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, reconoció que el organismo busca alternativas para permitir que se contabilicen los votos adelantados emitidos por correo en los casos en que el elector haya olvidado incluir una fotocopia de su identificación en el sobre.

“El Código Electoral es claro en que el voto por correo debe incluir copia de la identificación en el sobre. Lo que estamos evaluando es qué sucede si no envían la copia de identificación, las consecuencias en el elector y las que pudiera haber en la JAVA (Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente) de contabilizar ese voto o de llamar a ese elector para ver cómo lo puede subsanar. Eso está ante la consideración del presidente de la CEE (Francisco Rosado Colomer), toda vez que no hubo un acuerdo entre los comisionados”, sostuvo Padilla.

Sin embargo, Padilla descartó que sea viable conceder a los electores hasta el 25 de noviembre para corregir la falla y entregar a la CEE la documentación, como solicitó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, según reportado esta mañana en El Nuevo Día.

Te recomendamos:

“El 25 de noviembre es muy lejos. Esto no es un proceso de fácil disposición. Estamos hablando de un elector que tuvo de 10 a 15 días de haber recibido la papeleta a su residencia para ejercer su derecho al voto versus aquel que lo que tiene es un día para ir al colegio y votar. Qué tanta igualdad o ventaja pudo tener uno sobre otro en términos de los requisitos, hay que verlo en su totalidad. De determinarse que pudiera subsanar la omisión de la copia en el sobre, hay que ver qué tiempo se le va a dar”, dijo la presidenta alterna.

“No estaríamos diciendo que el presidente vaya por encima de lo que dice la ley. La ley establece unas regulaciones. No obstante, las leyes no pueden ser absurdas, deben ser leyes que protejan al elector. Nosotros tenemos que identificar qué tan protegido puede estar ese elector o qué tanta violación al derecho constitucional tiene el elector de poder ejercer su derecho al voto. Eso es lo que se está evaluando”, agregó Padilla al preguntársele si Rosado Colomer tiene la facultad de tomar una determinación que no está contemplada en el Código Electoral.

Otro elemento que tendría que considerarse, en caso de que Rosado Colomer decida dar una segunda oportunidad a los electores que no incluyan copia de identificación, sería el mecanismo de notificación al votante, o lo que ocurriría si es el propio elector quien se percata de su omisión.

“Eso no se ha decidido porque apenas anoche terminamos la reunión de comisión donde se plantearon los posibles escenarios. Se escuchó a cada uno de los comisionados, se recogen sus preocupaciones y se tomará una determinación orientada, basada en la ley y el derecho y tratando de que todos los intereses sean atendidos. Pero principalmente el propósito nuestro como CEE es velar por los intereses del elector”, subrayó la también jueza municipal.

El Código Electoral permite que el elector que vota adelantado por correo someta copia de identificaciones tales como la tarjeta electoral, la licencia de conducir o el pasaporte. El requisito no aplica a quienes emiten un voto bajo la categoría de ausente.