Twitter suspenderá cuentas de usuarios que expresen deseo de que Trump muera

No es secreto que el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, tiene muchos detractores, no solo por su respuesta a la pandemia de coronavirus sino por las políticas y el mensaje implantado durante su administración. Ahora, es el mismo presidente quien sufre los embates del COVID-19 y los mensajes contra su salud en redes sociales no se hicieron esperar.

Sin embargo, Twitter advirtió hoy en entrevista con Vice que suspenderá de la aplicación a todas las personas que abiertamente deseen la muerte del presidente en la plataforma. Esto, haciendo referencia a su política de "comportamiento abusivo" que se implementó en abril.

La compañía dijo en una comunicación escrita al medio que cualquier contenido que desee, espere o exprese intención de muerte, daño grave o enfermedad fatal contra un individuo, va contra sus reglas.

A diferencia de Facebook, dijo Vice, Twitter no hace distinción sobre figuras públicas o privadas para implementar sus reglas de contenido.

Al medio preguntar como esta regla será impuesta en relación a Trump, la compañía dijo que no podrán tomar acción sobre todos los tweets, pero darán prioridad al contenido que tenga un llamado a acción que pudiese causar daño real.

