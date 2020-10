Representantes PNP rechazan propuesta de Charlie Delgado sobre 'tax' al cannabis

Las representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez y Yashira Lebrón Rodríguez, acusaron al candidato a la gobernación Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri, de seguir las políticas de cargar a la gente con nuevos y agudos impuestos, supuestamente originadas por Alejandro García Padilla y Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez. Aseguraron que el PNP no permitirá ninguna contribución nueva.

Según dijeron las legisladoras novoprogresistas, en menos de dos semanas, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) ha dicho públicamente que aumentará el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y le impondrá una contribución nueva al cannabis y cáñamo.

Charlie Delgado propone un ‘tax’ al cannabis y al cáñamo Argumentó que servirá para financiar las pensiones y el retiro de empleados públicos.

No se puede cargar al pueblo con más contribuciones. El PNP no va a aprobar ningún impuesto nuevo, no lo hemos hecho este cuatrienio y no lo haremos el próximo. Venir a subir el IVU a sobre 16 por ciento, como dijo el candidato hace dos semanas, es matar lo que queda de la economía y eso no lo vamos a permitir”, señalaron las legisladoras del PNP.

Ayer Delgado Altieri indicó que impondrá un impuesto a la industria del cannabis medicinal y del cáñamo para pagar las pensiones de los retirados del gobierno.

¿Cómo es posible que quiera aumentar el IVU? ¿Porque la solución de todo para el PPD son impuestos? De verdad que es una falta de respeto al pueblo estas propuestas”, dijeron las Representantes.

