KellyAnn Conway, consejera de Trump también da positivo a COVID-19

Múltiples miembros del personal de la Casa Blanca, cercanos al presidente Donald Trump que ayer dio positivo a COVID-19, se suman a la lista de contagiados en la esfera política de Washington. Esta vez, la consejera de Trump y ex asesora en la Casa Blanca, KellyAnn Conway confirmó hoy que había dado positivo al virus.

"Hoy resulté positivo a COVID-19. Mis sintomas son leves (tos suave) y me siento bien. He comenzado un proceso de cuarentena luego de consultar a mis médicos", escribió.

Conway terminó su mensaje asegurando que su corazón "estaba con todos aquellos afectados por esta pandemia global".

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.

As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020