Exigirán que se reabran las escuelas

Ante las dificultades que han enfrentado miles de niños y niñas en el país para continuar sus estudios a distancia en medio de la pandemia del COVID-19, un grupo de padres y madres acudirá mañana sábado 3 de octubre a las instalaciones de La Fortaleza a exigir que se reabran las escuelas.

Para Adrián Díaz, quien es padre de un niño de educación especial, comentó que muchos estudiantes de educación especial no han podido recibir servicios adecuados durante la pandemia y que no todos pueden cumplir sus tareas en la modalidad a distancia. La manifestación se celebrará desde las 10:00 a.m. frente a los portones de La Fortaleza.

"[Pedimos] que se exima de la Orden Ejecutiva el cierre de escuelas y que los niños puedan regresar a las escuelas con los protocolos que establezcan las escuelas de acuerdo a sus necesidades. Nosotros hemos vivido que los niños no están teniendo un aprendizaje adecuado desde marzo, sea corriente regular o educación especial", dijo Díaz.

"No tenemos protocolos o currículos para trabajar a distancia. En educación especial tenemos una serie de estudiantes que por una severidad de la condición no se pueden sentar solos en las computadoras", continuó.

Díaz, quien es abogado, mencionó que su hijo de 15 años, no ha podido recibir los servicios de terapias y que, al no ser verbal, no puede sentarse solo en una computadora. Añadió que teme que haya habido regresión en el desarrollo educativo de su hijo.

"Estamos hablando que no es solo meramente rezago, aquí hay regresión", señaló Díaz, quien además opinó que las escuelas no son focos de contagios de COVID-19.

"Vamos a crear un ataponamiento de niños que no están recibiendo servicios y se va a acumular con los que no están siendo diagnosticados", agregó.

Por su parte, Eligio Hernández, secretario del Departamento de Educación, indicó que los padres, madres y encargados deben comunicarse con las escuelas y maestros para notificar sus situaciones particular ya que están autorizados para ofrecer terapias en algunos casos. El funcionario, no obstante, aclaró que no ofrecen terapias grupales a niños y niñas de educación especial debido a la pandemia.

En entrevista con este diario, Hernández tampoco quiso anticipar cuándo el DE podría anunciar una reapertura de las escuelas en el país a la luz de la extensión de la actual orden ejecutiva hasta el 16 de octubre.

