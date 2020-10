Barack Obama envía mensaje de pronta recuperación a Trump tras su hospitalización

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó esta noche un mensaje dirigido al actual primer mandatario de la nación, Donald Trump, quien ayer dio positivo a COVID-19 y hoy fue trasladado a un hospital militar a "pasar unos días".

"Michelle y yo esperamos que el presidente, la primera dama y todos los afectados por el coronavirus en el país estén recibiendo el cuidado que necesitan y estén en camino a una pronta recuperación", escribió Obama.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery.

— Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020