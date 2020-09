Trump si Ivanka fuera candidata a vicepresidenta: "¡Es brillante, inteligente, hermosa y la gente la amaría!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que su hija Ivanka fuera la candidata a vicepresidenta, en momentos que buscaba su compañero de fórmula para las elecciones del 2016.

El hecho fue dado a conocer por su ex subdirector de su campaña, Rick Gates, quien escribió un libro sobre el ascenso del magnate a la Casa Blanca.

Según informa Bloomberg, el en ese entonces candidato presidencial preguntó a sus asesores "¿Qué pasa con Ivanka como mi vicepresidente?".

"¡Es brillante, inteligente, hermosa y la gente la amaría!", argumentó Trump aludiendo a su hija.

Tras las palabras del mandatario, "todas las cabezas se volvieron hacia ella, y ella parecía sorprendida", expresó Gates en su libro "Wicked Game: An Insider's Story on How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost".

Incluso, asegura el autor que realizaron dos encuestas para evaluar las posibilidades de Ivanka, colocando además las otras opciones que estudiaban como compañero de fórmula de Trump.

"Ella no obtuvo una encuesta tremendamente alta, pero más alta de lo que esperábamos, y eso solo aumentó la seriedad de su consideración", expresó.

Finalmente, tras seguir considerando dicha chance durante semanas, fue su propia hija quien lo convenció de desistir de la idea.

"Fue a ver a su padre y le dijo: 'No, papá. No es una buena idea.' Y capituló ", afirmó Gates.

Cabe mencionar Tim Murtaugh, portavoz de la campaña 2020 de Trump, desmintió lo planteado en el libro, asegurando además que "nunca hubo una encuesta de este tipo".