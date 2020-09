Candidata popular a San Juan presenta su plan para la salud

La senadora Rossana López León, candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), presentó en la mañana de hoy su propuesta salubrista para los ciudadanos de la capital, denominada ‘Plan de Vida para San Juan’.

En conferencia de prensa, la candidata popular detalló cómo propone manejar el sistema de salud de la capital, orientada a la prevención de enfermedades, la educación y el trabajo en conjunto con los gobiernos estatal y federal, así como el establecimiento de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria y trabajo en conjunto con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

“Como salubrista, he dedicado gran parte de mi vida a velar por el bienestar y la salud de nuestra gente. Es una vocación que inició mucho antes cuando, desde muy joven serví como misionera en Santo Domingo y Haití, luego cuando fundé el cuerpo de voluntarios del Hospital Menonita de Cayey, donde ofrecí junto a un grupo de ciudadanos y universitarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey miles de horas gratuitas con el fin afianzar nuestras profesiones en el campo de la salud y a la misma vez obteníamos experiencia antes de graduarnos, denominada ’Haciendo Universidad en la Comunidad’, detalló la senadora. A la presentación asistieron la Dra. Camille López Crespo y la candidata a la Legislatura Municipal Elizabeth Ríos Ramírez, especialista en sistemas de información, administración y recursos humanos en el campo de la salud.

Al obtener su bachillerato en psicología, López León fue instructora de ejercicios adaptados, trabajó en hospitales de salud mental en Puerto Rico, fue asistente de enfermera y como gerontóloga (el estudio social psicológico y biológico de las personas de edad avanzada) y especialista en administración, fue profesora de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. “Como Procuradora de Personas de Edad Avanzada, me especializé en el manejo de fondos federales e investigación, siendo parte en las Naciones Unidas en el Plan de Envejecimiento Mundial y ahora con la educación próxima a concluir de un doctorado en política social. Ahora, como próxima alcaldesa de San Juan que tengo la oportunidad y el deber de presentar una propuesta para la salud en esta ciudad, estoy muy consciente y en conocimiento porque conozco el campo de la A la Z de que se trata de una responsabilidad enorme y estoy dispuesta a asumirla”, aseguró.

La propuesta presentada hoy se resume en los siguientes aspectos:

•Un proyecto de calidad mundial. El modelo ‘Plan de Vida para San Juan’ está inspirado en parte en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta nueva estructura, aprovecha una condición en el Municipio de San Juan y es ser el único municipio que puede contar con su propio sistema de salud. Este sistema consta de un hospital municipal, 10 centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), un programa de salud mental, el programa ‘Luz y Vida’ que ofrece servicios de salud multidisciplinarios ambulatorios a pacientes VIH/SIDA y salud TRANS, entre otros.

•La propuesta busca reducir el riesgo a enfermar, midiendo la calidad de cuidado vs. el costo de salud. Esta transformación rompe con los esquemas tradicionales, y toma en cuenta los determinantes sociales y salud de los residentes de San Juan. Los determinantes sociales y de salud son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y cuidan de su salud.

•¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que tanto el cuidado prenatal inapropiado, como los efectos del acoso escolar, las inequidades, el estrés por desempleo o hasta por ciertos tipos de trabajo, y la calidad del ambiente que nos rodea, inciden sobre la salud y la vida de las personas. A mayor desventaja de estas condiciones, mayor el efecto dañino sobre la salud. Por lo tanto, nuestro modelo de salud va más allá de los aspectos estrictamente clínicos, para extenderse a los componentes más importantes tales como:

-Acción sobre Determinantes Sociales y de la Salud

-Prevención Verdadera

-Enfoque de Salud Integral

-Acción sobre Determinantes Sociales y de la Salud

•Una política comprensiva en favor de la salud. La propuesta busca mejorar las condiciones externas que inciden sobre la salud y que afectan el bienestar de las personas. De hecho, varias de las propuestas que ya expuse públicamente en las áreas de ambiente de calidad (carreteras, ornato y limpieza), desarrollo económico, programas accesibles para personas de edad avanzada (hogares adaptados, la villa dorada, acceso de servicios en el hogar, agricultura urbana y seguridad alimentaria y la seguridad (salud especializada para nuestros policías (tecnología y no más crímenes de odio), así como el compromiso de servicios San Juan 24/7, mediante el ofrecimiento de telesalud y telemedicina, van en esa dirección. Como podrán ver acciones especificas y reales para nuestra gente trabajadas con nuestras comunidades.

•Esta es un área de trabajo inmensa, que va a requerir la articulación de esfuerzos entre muchos sectores: gobierno municipal, estatal, organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas. “Mi compromiso es que, como Alcaldesa de San Juan, liderearé esos esfuerzos para la prevención verdadera. Tomando en consideración las mejores prácticas en esta área, y las situaciones de emergencia que hemos vivido en los últimos dos años, desarrollare un plan de promoción de la salud que contemplará la medicina alternativa y complementaria”, añadió

•Un Programa de educación en salud accesible y sensible. El mismo va dirigido a mantener la salud, promover estilos de vida saludables y prevenir enfermedades. Será extensivo al ambiente escolar y salud ambiental, los espacios sociales que puedan representar mayores riesgos y el entorno laboral. Servicios de promoción de la salud se llevará a cabo mediante la coordinación de continuidad en los servicios, continuidad de tratamiento, coordinación de transportación a citas y distribución de medicamentos, apoyo en el hogar y enfermería, así como comidas en el Hogar. Se incluye el programa “Janguea en Salud” para los jóvenes, donde ofrecerán servicios educativos, coordinará servicios continuos y tendrá programas especializados en diferentes áreas.

•Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. Por primera vez en San Juan, se creará un sistema que permitirá identificar de inmediato los síntomas y las enfermedades en nuestros sanjuaneras y sanjuaneras a través de las diferentes entradas de información ya sea en la comunidad como en los CDTs, clínicas, estadísticas vitales de morbilidad y mortalidad, así como por problemas ambientales).

Además, y señales de riesgo para la salud (abuso del tabaquismo y el alcohol, la polifarmacia, el sobrepeso, los embarazos en adolescente y prematuros, entre otros). Todo en relación y conectándonos con las distintas comunidades, sectores y urbanizaciones de la ciudad. A partir de sus hallazgos tomaremos acciones concretas para atender las situaciones identificadas.

•Trabajo en conjunto con el Recinto de Ciencias Médicas. Será un programa completo para tratar las enfermedades crónicas de los ciudadanos de nuestra ciudad capital. Lo que le negó ASSES por mucho tiempo y después que gastaron en unas nuevas facilidades nunca le contestaron su propuesta. De ahí salió la investigación (estando en minoría) que hice en ASSES y hoy hay personas encausadas por la justicia ante conductas impropias allí. (Centro Médico Pagos y RCM).

•Política Pública para el Envejecimiento Saludable. Con ello, se busca conducir acciones concretas para desarrollar mejores estilos de vida en los niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada a tener un proceso de envejecimiento funcional. Esto incluye educación, recreación y deporte y seguridad. De esta forma yo les aseguro que tendremos una mejor calidad de vida en San Juan.

•Transformación de los CDT’s. Los Centros de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio de San Juan ampliarán servicios bajo el concepto de “Centros Tu Salud”. Aquí ofreceré servicios a través de un equipo interdisciplinario, que incluye médicos especialistas, sicólogos, trabajadores sociales, educadores en salud, entre otros. Los Centros Tu Salud asegurarán la atención del paciente considerando su historial clínico y de forma integral. Esta transformación será fundamental para mejorar la calidad de la atención médica (primaria, secundaria y terciaria). Así se reflejará un real bienestar de las personas en la Ciudad Capital. De forma encaminarán otras iniciativas también bajo un enfoque de salud integral como Servicios de Telesalud y Telemedicina desde el hogar, Salud en el hogar y acceso a servicios de apoyo, Manejadores de Caso en las comunidades, Programa de salud mental especializado y rehabilitativo (Telesicologia y tele psiquiatría)

•La Salud Mental en la Capital. “Es un tema que muchos prefieren esquivar, pero tenemos que afrontar porque el problema de salud mental está arropando al país y causando un deterioro inmenso.

Se está manifestando en todos los niveles socioeconómicos y en todo tipo de espacios sociales y hasta laborales; de esto no se está salvando nadie. Sin entrar a discutir sus causas, la realidad es que diariamente nos enteramos de conductas y acciones desproporcionadas, distorsionadas y violentas, muchas de las cuales son en gran parte producto de profundos problemas de salud mental que no han sido atendidas desde sus raíces. No podemos seguir mirando para el lado y dejando de invertir en la atención de lo que se ha convertido en un problema de salud pública mayor, como es el de la salud mental”, explicó la candidata. En el Municipio de San Juan se creará un Programa de Salud Mental Especializado y Rehabilitativo, llevando a otro nivel. Esto incluirá la identificación de riesgos en las comunidades (violencia familiar, deserción escolar, etc.), capacitación de grupos en las comunidades y en distintos espacios laborales para que adquieran el conocimiento propio para la atención primaria en situaciones de emergencia emocional que ocurran en su entorno; un programa de hospitalización parcial por primera vez para personas de edad avanzada frágiles emocionalmente y un programa de medicina adictiva enfocado en la rehabilitación de personas en uso de sustancias como opioides, problemas de tabaquismo y el alcoholismo, a través de un modelo de tratamiento bio-psico-social.

•El Hospital Municipal de San Juan. Se convertirá en el Centro Educativo Universitario, reconocemos la labor que hoy se lleva a cabo en dicho hospital-. Hoy existen residencias de ginecología (camas del municipal son mejores que el universitario), hematología, medicina interna, etc. Pero ha eso, se le añadirá más alternativas para estudiantes y residentes del Recinto de Ciencias Médicas para que nuestros estudiantes se quedan aquí y no se pongan en riesgo las acreditaciones. También añadiremos al Hospital Municipal de San Juan la Iniciativa de Hospital Amigo del Niño/Niña (IHAN), este es un esfuerzo mundial lanzado por la OMS y UNICEF para implementar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna y sus beneficios en la niñez temprana. Además, se abrirá el centro de Medicina Geriátrica. Por ultimo y no menos importante Turismo Médico en San Juan será prioridad

•Las Personas sin Hogar en San Juan. El compromiso está dirigido a gestionar una atención integral a las personas sin hogar, por medio de la coordinación efectiva entre los distintos departamentos del Municipio de San Juan, Estado, ONGs, y la sociedad civil, entre otros. Nuestro compromiso estará orientado a erradicar el sinhogarismo.

“La realidad es que, si no hay una respuesta sistémica por lo tanto el Municipio de San Juan intervendrá a tiempo para evitar la pérdida de vivienda y prevenir que la gente caiga en la calle, proporcionando acceso inmediato y sin barreras de entrada a los servicios de albergue y crisis (No importa contra quien sea a nivel estatal lo haremos), mientras se logra asegurar una vivienda permanente y con los apoyos adecuados y continuos. No tendremos tregua, yo hablo todos los días con personas en las calles y lo que me encuentro cuando voy a coordinar servicios es una pared. Por eso tendremos un solo sistema para las personas sin hogar en San Juan. Una puerta de entrada a la esperanza, el apoyo necesario y una bienvenida a su nuevo hogar con asistencia continua. Tampoco vamos a permitir las muertes por sobredosis en San Juan (el PS341 del senador José Vargas Vidot, sometido en el 2017), duerme el sueño de los justos hoy en la Cámara por la. Comisión de Salud del representante Juan Oscar Morales”, abundó López León.

