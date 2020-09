Trump asegura que devolverá la manufactura de productos médicos a la Isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que volverá la producción y distribución de productos médicos a la Isla.

"Estamos trayendo productos farmacéuticos a niveles nunca antes vistos", expuso el mandatario en una conferencia de prensa.

Today, the Trump Administration announced that @fema plans to award two of its largest grants ever for infrastructure projects in Puerto Rico. pic.twitter.com/yQKm6oxbCL

— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2020