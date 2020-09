Tribunal sostiene constitucionalidad de la colegiación compulsoria de los médicos

El Tribunal Superior de San Juan validó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria de los médicos cirujanos de Puerto Rico.

En una sentencia anunciada el viernes, el tribunal desestimó la demanda del doctor Héctor Luis DeLucca Jiménez, contra el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) en la que planteaba que la colegiación compulsoria violentaba el derecho a la libertad de asociación consagrado en la Constitución del Estado Libre Asociado.

El tribunal rechazó el argumento del demandante de que si se validaba la colegiación compulsoria de los médicos-cirujanos, se estaría reconociendo a estos menos derechos constitucionales que a los abogados o a los mecánicos, profesiones cuyas colegiaciones compulsorias fueron declaradas inconstitucionales.

"Como explicó el Juez Asociado Rivera García en el caso de los técnicos y mecánicos automotrices: La regulación de las diversas profesiones es un asunto que no puede tratarse homogéneamente. El esquema de colegiación compulsoria invalidado en este caso particular no necesariamente corresponde a la realidad de las profesiones restantes en Puerto Rico", sostuvo la jueza Aileen Navas Auger.

Te recomendamos:

"Este Tribunal está convencido que el CMCPR forma parte integral e indispensable del esquema bajo el cual el Estado promueve su interés apremiante en el bienestar y la salud pública del Pueblo de Puerto Rico, no solo en papel (como dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 56-2001), sino también en la realidad. El financiamiento de esta gestión pública como requisito para el licenciamiento de los médicos-cirujanos—llámesele cuota, cargo de licencia, arbitrio o contribución especial— tiene un efecto mínimo en el derecho de asociación de los médicos-cirujanos y la colegiación compulsoria como manera de asegurar su cobro y llevar a cabo actividades en apoyo de la gestión del Estado es el método menos oneroso de efectuar este fin. Por lo tanto, en el balance de los intereses envueltos—tanto de los profesionales autorizados, como el del Estado y del Pueblo— se resuelve que la colegiación compulsoria de los médicos-cirujanos cumple con el crisol constitucional", lee la sentencia.

"En vista de lo anterior, emitimos una sentencia sumaria a favor del CMCPR y del Gobierno, validando la colegiación compulsoria de los médicos-cirujanos. Se dicta Sentencia Declaratoria de conformidad y se ordena el cierre y archivo del caso", concluye la jueza Navas Auger.