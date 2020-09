Proyecto incluido en sesión extraordinaria crea otro cargo por 10 años

Tras la convocatoria a una sesión extraordinaria, uno de las medidas que tendrá la Legislatura ante su consideración es el proyecto que pretende elevar a rango de ley la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), el cual dispone que el cargo de Director Ejecutivo tendrá un término de 10 años.

El proyecto del Senado 1639 fue presentado el pasado 19 de junio como un proyecto de administración, pero nunca alcanzó a ser evaluado en el hemiciclo senatorial. Hoy, la gobernadora Wanda Vázquez anunció que dicha pieza legislativa será incluida en una nueva sesión extraordinaria.

El COR3 fue creado mediante orden ejecutiva en 2017 para administrar y supervisar los fondos federales dirigidos al país tras los embates provocados por los huracanes Irma y María y luego los daños provocados por los terremotos de enero de 2020.

Pero además de implementar el COR3 como un organismo gubernamental a perpetuidad, el proyecto dispone que las personas nombradas a Director Ejecutivo y a Director ejecutivo asociado ocuparán dichos puestos por un término de 10 años. "El Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo Asociado serán nombrados por un período de diez (10) años por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado", reza la sección 6 (d) del proyecto.

La Orden Ejecutiva 2017-065 —la cual creó al COR3— solo dispone que el gobernador deberá nombrar a un director ejecutivo. Actualmente, Ottmar Chávez ocupa el puesto desde julio de 2019.

La creación de este cargo con un nombramiento de 10 años se suma al proyecto de ley que autorizó la creación del Principal Oficial de Compras por el mismo término para dirigir la Administración de Servicios Generales (ASG) en julio de 2019. Para este puesto, la Legislatura confirmó a Karla Mercado, quien ocupará el puesto de Principal Oficial de Compras por 10 años con un salario de $120,000 anuales. Cabe destacar que Chávez fungió como director de ASG previo al nombramiento de Mercado.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes, comentó que, en su momento, dicho proyecto no se aprobó ya que el "nombramiento no tenía ambiente para ser aprobado". "No sé si ha cambiado pero el ambiente no estaba en ese momento", dijo el legislador en entrevista con Metro.

Mientras que el senador Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, favoreció el proyecto de ley, pero señaló que el nombramientos de estos funcionarios debe esperar hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. "No me es antipática la figura, pero [el nombramiento] debe ser después de la elección", mencionó Ríos, quien comentó que la designación de Osvaldo Soto como Contralor también deber ser evaluada después de los comicios generales. El nombramiento de Contralor también tiene un término de 10 años.