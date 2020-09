Líder gremial reclama orden ejecutiva no obliga regreso de empleados públicos a trabajo presencial

El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (AEG), José E. Ortiz Torres, instó a los gremios a forzar reuniones con los jefes de agencias antes de regresar al trabajo presencial, pues según su interpretación de la Orden Ejecutiva 2020-066 los únicos que tienen que regresar a laborar son los que se encontraban sin realizar tareas de forma remota.

Ortiz Torres, abogado de profesión, expresó que la interpretación tácita de la Orden Ejecutiva es conferir a los jefes de agencias a implantar planes de control de contagio atemperado a cada agencia, siempre salvaguardando los protocolos de seguridad establecidos de plantillas reducidas de empleados para garantizar el distanciamiento físico requerido, la desinfección de áreas, protocolos de cernimiento y casos positivos o sospechosos.

Según Ortiz Torres, quienes únicos son llamados a trabajar de forma presencial son aquellos empleados que a la fecha de emitir esa Orden Ejecutiva se encontraban sin realizar tareas de forma remota por la alternancia de días. “Por ejemplo, a los empleados que están realizando tareas remota con equipo asignado y programado, más cumplen con el registro de asistencia, los jefes de agencias no están obligados a requerirle entregar los equipos y comenzar a trabajar de forma presencial. Esa no es la intención estatutaria de la Orden Ejecutiva”, señaló Ortiz Torres. Sustentó esta interpretación en que aún se promueve el teletrabajo como forma de mantener el servicio y reducir plantillas de empleados en los edificios. Además recalcó que los jefes de agencias vienen obligados a reunirse con el liderato sindical previo a cualquier cambio de planes ya establecidos, como un mandato estatutario, e instó a los líderes de organizaciones laborales a presentar recursos judiciales expeditas junto a otras acciones concertadas cuando no cuenten con su participación en la toma de decisiones.

Las expresiones surgen el mismo día que la gobernadora, Wanda Vázquez llamó al retorno al trabajo presencial de los empleados públicos, pues según dijo ya es momento de regresar a los trabajos.

El líder de los gerenciales puntualizó, que en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado el trabajo remoto ha funcionado de forma excepcional, lo que debe repensar el administrador de que esa modalidad de servicio llegó para quedarse. Hizo un llamado al administrador interino Juan Carlos Benítez Chacón, a que sea más proactivo en medidas disciplinarias o remoción de los puestos a directores regionales que han desafiado sus directrices mediante protocolos establecidos, y quienes se han convertido algunos de ellos en amenazas a la seguridad física y emocional de los empleados y sus familiares.

