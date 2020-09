Tildan de hipócrita a Acevedo Vilá por denuncia sobre pérdida de más de mil millones de Medicaid

Las representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yashira Lebrón y Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez, denunciaron la "hipocresía y falsedades" de Aníbal Acevedo Vilá y el liderato de turno del Partido Popular Democrático (PPD) tras "acusar a la presente administración de no usar la totalidad de los fondos federales para el Plan Vital, mejor conocido como la Reforma de Salud, cuando ellos fueron negligentes en el uso de fondos y le negaron cobertura médica a decenas de miles de puertorriqueños".

En un comunicado de prensa, las legisladoras señalaron que "el ex gobernador Acevedo Vila, el peor gobernador en nuestra historia, responsable del cierre gubernamental que causó la crisis económica que lleva el gobierno por más de 15 años, hipócritamente acusa a la presente administración de no gastar la totalidad de los fondos asignados. Hay que recordarle al exgobernador acusado de corrupción que fue el mal manejo de la pasada administración PPD la que causó el precipicio fiscal que heredamos al inicio del cuatrienio y que gracias al trabajo de la Comisionada Jenniffer González con los Republicanos y el Gobernador (Ricardo) Rosselló con los Demócratas, logramos los fondos necesarios para mantener y expandir los servicios que reciben los beneficiarios del Plan Vital”.

El candidato a comisionado residente denunció que el gobierno se expone a la pérdida de $1,054 millones de fondos de Medicaid, destinados al cuidado y seguro médico de personas de bajos ingresos. Como evidencia reveló una carta de la gobernadora Wanda Vázquez enviada el pasado 1 de septiembre de 2020 a los principales líderes de ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos, en la que solicita atención urgente del Congreso ante el inminente vencimiento de la fecha límite del uso de los fondos pautados para el próximo 30 de septiembre, fecha en que cierra el año fiscal federal.

Puerto Rico podría perder más de mil millones de Medicaid ASES confirmó que buscan que les permitan usarlos luego de la fecha límite.

Las representantes se enfocaron en la trayectoria del Acevedo Vilá y el PPD y no abordaron la posible pérdida de fondos. En el comunicado aprovecharon para recordarle a Acevedo Vila que "durante los años 2001-2008, terminó en el cual fue Comisionado Residente y Gobernador, la administración PPD le arrebató a más de 379 mil familias puertorriqueñas, la cubierta del plan médico".

“El PPD fue el que le quitó el plan médico a unas 379,000 familias puertorriqueñas, dejando a madres solteras, niños y personas con necesidades especiales sin seguro médico en un acto tan burdo que no hay palabras para describirlo. No fue hasta nuestra administración en el 2009 que le devolvimos esa promesa, porque la salud es una promesa al pueblo, a las personas afectadas por el acto inmoral de Acevedo Vila y el PPD. Venir ahora hablando de poner en riesgo la salud por no usar, alegadamente, fondos federales, es una falta de respeto al pueblo, al igual que una mentira crasa y baja”, dijeron.

“Solo vamos al récord. Cuando el PNP hizo la transición de gobierno en diciembre de 2012, había disponibles unos $5.9 billones en fondos federales para pagar la reforma de salud. En enero de 2017, cuando juramentamos como administración, recibimos menos de dos mil millones de dólares en fondos. El gobierno se supone que gastara unos de $2.2 billones en la Reforma, de esos, unos $1.3 billones proviene del Obamacare. La matemática es sencilla, el PPD gastó más de eso anual, unos $300 millones más al año para ser exacto, descalabrando el sistema de salud pública. No fue hasta que nuestra Comisionada Residente, Jenniffer González, logró un puente presupuestario que evitó el colapso provocado por el PPD. Eso es otro hecho que estos tres líderes no pueden borrar de la historia”, finalizaron las legisladoras novoprogresistas.

